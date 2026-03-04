В порту Скулте лоцманское судно выбросило на мель: экипаж спасли вертолетом

Во вторник в порту Скулте дрейфующая масса льда вытолкнула из канала лоцманское судно, в результате чего оно село на мель и значительно накренилось из-за ледовой массы, сообщила представитель самоуправления Саулкрастского края Байба Стьяде. После оценки ситуации было принято решение эвакуировать с судна экипаж из пяти человек. Это было сделано с помощью вертолета Национальных вооруженных сил (НВС).