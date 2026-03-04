В порту Скулте лоцманское судно выбросило на мель: экипаж спасли вертолетом
Дрейфующий лед в порту Скулте вытолкнул лоцманское судно из канала, из‑за чего оно село на мель и опасно накренилось.
Во вторник в порту Скулте дрейфующая масса льда вытолкнула из канала лоцманское судно, в результате чего оно село на мель и значительно накренилось из-за ледовой массы, сообщила представитель самоуправления Саулкрастского края Байба Стьяде. После оценки ситуации было принято решение эвакуировать с судна экипаж из пяти человек. Это было сделано с помощью вертолета Национальных вооруженных сил (НВС).
Как сообщили агентству LETA в НВС, запрос о помощи поступил от Центра координации поиска и спасения на море. Судно находилось недалеко от порта Скулте, где под ним образовалось большое скопление льда, и оно сильно накренилось, представляя опасность для людей, находившихся на борту.
Из-за сложных погодных условий и льда спасательные службы не могли добраться до судна пешком или на лодке, поэтому для проведения спасательной операции был задействован вертолет. В ходе операции все пять человек были спасены.