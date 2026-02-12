"Благодаря им я выучил русский": Тофика и его создателя с ностальгией вспоминают в латвийских соцсетях
Прошло уже много лет с тех пор, как передача "В гостях у Тофика" исчезла из телеэфира, но из памяти зрителей — никогда. В соцсетях вспыхнула новая волна ностальгии: взрослые люди вспоминают передачу своего детства с теплом, благодарностью и даже слезами на глазах.
В последние дни соцсети Латвии захлестнула волна теплых воспоминаний о популярной в 90-е годы латвийской детской передаче «В гостях у Тофика». Пост с предложением поставить лайк тем, кто помнит Тофика и автора программы Михаила Карасикова, собрал почти 4000 реакций и сотни комментариев — и это лучшее доказательство того, что проект давно стал частью культурной памяти целого поколения.
Забавное двуногое существо по имени Тофик и его неизменный партнер Михаил Карасиков более десяти лет радовали зрителей. Передача впервые появилась на IGE-TV, затем кочевала с канала на канал, некоторое время даже выходила в России, неизменно сохраняя свою главную цель — сделать жизнь детей немного веселее и добрее.
И это удалось. Сегодняшние взрослые признаются, что буквально выросли на Тофике — удивительно, но об этом пишут и русские, и латыши.
«Поскорей посмотреть Тофика — и спать. Так было в нашей семье», — вспоминает одна из пользовательниц. «Всегда ждала, когда начнется программа. Не так мультик ждала, как самого Тофика», — пишет другая. «Боже, я прослезилась. Такие теплые воспоминания, не пропускала ни одной передачи».
Для многих Тофик стал не просто телегероем, а частью семейных традиций. Кто-то хранит дома диски с выпусками и даже календарь с любимым персонажем. Кто-то вспоминает, как писал письмо в передачу с просьбой поздравить брата с днем рождения — и поздравление действительно прозвучало в эфире. «Мы были в восторге», — делятся пользователи.
Некоторые зрители рассказывают, что именно благодаря передаче начали понимать русский язык: «No viņiem es iemācījos krievu valodu» — «Благодаря им я выучил русский язык».
Особенно трогательно, что Тофика сегодня смотрят и дети нового поколения. «У меня сын 8 лет смотрит с детства Тофика на YouTube. Старшие дети показали — и ему понравилось. Очень классные, смешные программы. Мише большой привет и благодарность за талант», — пишет одна мама.
Конечно, как и у любого проекта, у передачи были и критики. Но на фоне тысяч теплых слов такие комментарии звучат скорее исключением. Главный тон обсуждений — благодарность и светлая ностальгия.
Отдельного уважения заслуживает история самого Михаила Карасикова. Как он признавался, почти все 14 лет программа создавалась «на голом энтузиазме». Карасиков был и актером, и режиссером, и сценаристом, и гримером, и костюмером — фактически всей съемочной группой в одном лице. Более того, ему приходилось платить телеканалу за выход некоммерческой детской передачи в эфир и самостоятельно закупать мультфильмы.
Возможно, именно эта искренность и самоотдача сделали проект таким живым и настоящим. Сегодня, когда миллениалы вспоминают детство, все чаще звучат идеи: «Дядя Миша, вам надо с Тофиком выезжать на корпоративы! Я бы с радостью отметила день рождения с Тофиком!»