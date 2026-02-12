"Благодаря им я выучил русский": Тофика и его создателя с ностальгией вспоминают в латвийских соцсетях

Отдельного уважения заслуживает история самого Михаила Карасикова. Как он признавался, почти все 14 лет программа создавалась «на голом энтузиазме». Карасиков был и актером, и режиссером, и сценаристом, и гримером, и костюмером — фактически всей съемочной группой в одном лице. Более того, ему приходилось платить телеканалу за выход некоммерческой детской передачи в эфир и самостоятельно закупать мультфильмы.