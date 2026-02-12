Из-за забастовки сотрудников Lufthansa массово отменяет рейсы, это коснулось сотни тысяч пассажиров
Однодневная забастовка пилотов и бортпроводников Lufthansa привела к масштабным отменам рейсов. Рейс Lufthansa по маршруту Рига–Франкфурт, который должен был вылететь из Риги в 14:55, также был отменён.
Забастовка началась в 00:01 и продлится до 23:59 по местному времени Наиболее серьезные перебои зафиксированы в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Берлина, Гамбурга и Дюссельдорфа. В Мюнхене большинство рейсов выполнялось по расписанию. 13 февраля в городе открывается Мюнхенская конференция по безопасности.
В заявлении авиакомпании Lufthansa говорится, что отменено около 800 рейсов, что затронуло планы примерно 100 тыс. пассажиров.
Пассажирам рекомендовано заранее проверять статус рейсов. Клиенты, чьи вылеты отменены, могут один раз бесплатно перебронировать билет либо оформить возврат средств. В случае отмены внутренних рейсов по Германии предусмотрена возможность бесплатного обмена авиабилета на билет железнодорожного оператора Deutsche Bahn. Такой билет действует в день оформления и на следующий день.
О проведении 24-часовой забастовки было объявлено 10 февраля, она началась утром 12 февраля. Акцию инициировали профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) и профсоюз бортпроводников UFO. Они требуют улучшения пенсионных условий для сотрудников, а также переговоров с руководством о планируемых сокращениях персонала.