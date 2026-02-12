Латвию накроет метель, которую называют сильнейшей этой зимой: дороги могут стать непроезжими, рельсы местами заметет

В большей части страны выпадет 10–25 сантиметров свежего снега. Меньше всего снега ожидается на северо-западе — в Вентспилсском крае и у Колкасрагса, а также в районе Салацгривы и Руийены. Восточный и северо-восточный ветер усилится порывами до 11–16 м/с, а на курземском побережье Рижского залива — до 20 м/с.