Латвию накроет метель, которую называют сильнейшей этой зимой: дороги могут стать непроезжими, рельсы местами заметет
В пятницу и в ночь на субботу по Латвии пройдет сильная метель, которая во многих местах может стать самой мощной этой зимой, прогнозируют синоптики.
Рано утром в пятницу с юго-запада страну начнет пересекать широкая зона осадков: ожидается умеренный до сильного снегопад и метель, а на юго-востоке местами возможны дождь и гололед. Самая интенсивная снегопадная зона, как ожидается, уйдет из восточных районов Латвии к утру субботы.
В большей части страны выпадет 10–25 сантиметров свежего снега. Меньше всего снега ожидается на северо-западе — в Вентспилсском крае и у Колкасрагса, а также в районе Салацгривы и Руийены. Восточный и северо-восточный ветер усилится порывами до 11–16 м/с, а на курземском побережье Рижского залива — до 20 м/с.
В Риге утром в пятницу начнется небольшой снег с метелью, днем метель усилится, а в ночь на субботу постепенно ослабеет.
Из-за сильного снегопада часть автодорог может стать труднопроезжей или местами непроезжей, а железнодорожные пути в отдельных местах могут быть заметены снегом. Самая сложная ситуация ожидается после обеда в пятницу.
В субботу с северо-запада страны во многих местах небо начнет проясняться. Ветер будет северный и постепенно ослабнет, но местами его еще хватит, чтобы поднимать и переносить снег — возможны поземки.
Воскресенье ожидается в основном солнечным. В воскресенье утром и в ночь на понедельник температура воздуха местами может опуститься примерно до -30 градусов.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сейчас толщина снежного покрова на метеостанциях — от 6–8 сантиметров в Колке, Мерсрагсе, Даугавгриве, Айнажи и Руийене до 40 сантиметров в Даугавпилсе, 45 сантиметров в Пиедруе и 52 сантиметров в Дагде.
Снежный покров на станциях измеряют ультразвуковым датчиком на специально подготовленной площадке. Метеостанции обычно находятся на открытой местности, и ветер нередко сдувает снег или, наоборот, наметает сугробы, поэтому средняя толщина снега вокруг может заметно отличаться от того, что фиксирует станция.