Рождаемость в Латвии бьет антирекорды: закрываются не только садики - на очереди и роддома
Представители Министерства здравоохранения и SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība (Объединение больниц Балви и Гулбене) в ходе встречи в среду признали, что предстоит дискуссия об изменении профиля больниц. Это особенно актуально для сферы рождаемости, так как количество родов в Латвии продолжает сокращаться.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери и представители Национальной службы здравоохранения встретились с руководством объединения больниц для обсуждения вызовов, связанных с оказанием медицинских услуг в приграничных районах. Больница в Балви расположена на восточной границе Латвии — на территории, имеющей важное стратегическое значение. Поэтому её деятельность оценивается индивидуально, с акцентом на доступность медицинской помощи и укрепление государственной устойчивости.
Стороны сошлись во мнении, что изменения в сфере родовспоможения должны планироваться взвешенно, с учетом качества услуг, нужд местных жителей и обеспечения логистики пациентов. Важно найти баланс между привлечением специалистов и обеспечением их стабильной, экономически обоснованной занятостью в региональном учреждении. Министерство и объединение договорились продолжить поиск решений для соответствия услуг потребностям региона.
Объединение больниц Балви и Гулбене является больницей третьего уровня с 78 стационарными койками. К обязательным профилям таких учреждений относятся терапия, уход за пациентами, хирургия, гинекология, родовспоможение и педиатрия. Дополнительно больница обеспечивает уход за хроническими больными и неврологические услуги.
В январе Кабинет министров поддержал план постепенных изменений в больничной сети до 2029 года. Цель реформы — четкое определение уровней больниц, улучшение качества лечения и эффективное использование государственного финансирования.
Данные по рождаемости:
- В 2024 году в Латвии было принято 12 366 оплаченных государством родов — это на 13,3% (1901 случай) меньше, чем в 2023 году.
- Снижение числа родов наблюдается почти во всех 17 стационарах страны, кроме Огрской районной больницы.
- В 2023 году в восьми медучреждениях (включая больницы в Кулдиге, Екабпилсе, Мадоне, Прейли, Резекне и объединение Балви-Гулбене) число родов было меньше 500.
- В 2024 году показатели в этих учреждениях продолжили падать: почти во всех (кроме Кулдиги) число родов не достигает 400 в год. В трех учреждениях этот показатель едва превышает 200, а в одном — даже ниже 200.
На данный момент для сохранения профиля родовспоможения в больнице должно происходить минимум 200 родов за предыдущий период. Однако демографические тенденции не дают повода для прогнозов об улучшении ситуации.
В настоящее время Министерство здравоохранения проводит встречи со всеми больницами Латвии для обсуждения условий финансирования на текущий год и дальнейшего развития системы здравоохранения.