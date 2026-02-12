Рождаемость в Латвии бьет антирекорды: закрываются не только садики - на очереди и роддома

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери и представители Национальной службы здравоохранения встретились с руководством объединения больниц для обсуждения вызовов, связанных с оказанием медицинских услуг в приграничных районах. Больница в Балви расположена на восточной границе Латвии — на территории, имеющей важное стратегическое значение. Поэтому её деятельность оценивается индивидуально, с акцентом на доступность медицинской помощи и укрепление государственной устойчивости.