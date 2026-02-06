В Риге сообщили актуальную информацию о детсадах: что будет закрыто и реорганизовано

Председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина отметила, что перемены никогда не бывают легкими, поэтому понятны тревога и большой интерес к теме. Она подчеркнула, что главная цель города — качественное образование. По ее словам, изменения не направлены на то, чтобы поставить кого-то в трудное положение: цель — обеспечить качественное образование. При этом она также повторила, что ни один педагог, который захочет работать, не останется без работы.