В Риге сообщили актуальную информацию о детсадах: что будет закрыто и реорганизовано
Мэр столицы Вилнис Кирсис рассказал, что о возможных изменениях в сети учебных заведений говорят уже некоторое время. Он отметил, что главный мотив таких изменений не является секретом — это демографические тенденции. В последние годы в Риге существенно снизилось число новорожденных, задекларированных в городе, и это, по его словам, не может не повлиять на сеть образовательных учреждений.
По его словам, планируемые изменения позволят рациональнее использовать ресурсы, в том числе педагогический персонал, поскольку нехватка педагогов часто является проблемой. От этого, подчеркнул Вилнис Кирсис, выиграют все, добавив, что сэкономленные ресурсы не будут выведены из системы и это позволит улучшить условия труда и повысить оплату педагогов.
Кирсис также напомнил, что Рига — не региональный город, где после закрытия учебного заведения до другого приходится ехать многие километры. Любые изменения, по его словам, с точки зрения неудобств будут выражаться в том, что нужно будет перейти через улицу, проехать на общественном транспорте на одну остановку дальше или пройтись на несколько минут дольше.
Вице-мэр подчеркнул, что план в основном предусматривает объединение административных ресурсов, например, упорядочивание документооборота. Политик допустил, что за сбором подписей за сохранение нынешнего порядка могут скрываться и чьи-то корыстные интересы. Он призвал родителей не волноваться, подчеркнув, что самоуправление будет объяснять изменения и снижать тревожность.
Говоря о частных дошкольных учреждениях, он отметил, что сейчас ведется работа над тем, чтобы самоуправление и частный сектор могли эффективнее сотрудничать в вопросах образования.
Председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина отметила, что перемены никогда не бывают легкими, поэтому понятны тревога и большой интерес к теме. Она подчеркнула, что главная цель города — качественное образование. По ее словам, изменения не направлены на то, чтобы поставить кого-то в трудное положение: цель — обеспечить качественное образование. При этом она также повторила, что ни один педагог, который захочет работать, не останется без работы.
Согласно решению Рижской думы от 19 февраля 2025 года, в 2026/2027 учебном году будут объединены Рижская 74-я основная школа и Рижская 64-я средняя школа, а также Рижская средняя школа Ринужи с Рижской 31-й средней школой.
В Пурвциемсе Рижская 64-я средняя школа после объединения будет работать в трех зданиях, расположенных в одном квартале, а в Вецмилгрависе деятельность новой средней школы планируется обеспечить в двух зданиях, со временем освободив одно из них.
В Гризинькалнсе Рижская 1-я христианская основная школа будет присоединена к Рижской 6-й средней школе. В районах Авоты и Центр предусмотрены изменения в организации работы Рижской средней школы имени Райниса: школу планируется обеспечить в одном здании, освободив помещения по адресу улица Авоту, 44.
Дума также сообщила, что в 2027/2028 учебном году будут рассмотрены дополнительные меры оптимизации, в том числе объединение Рижского лицея Бротце и Рижской основной школы Саркандаугава, а также объединение Рижской основной школы Гайльэзерс и Рижской основной школы Межциемс. Также будет оцениваться ситуация в районах Болдерая, Даугавгрива и Кенгарагс.
Совершенствование сети предусматривает как объединение учреждений, так и закрытие отдельных мест оказания услуг. В Агенскалнсе планируется объединить Рижское 132-е дошкольное образовательное учреждение Иевиня, дошкольные образовательные учреждения Спридитис и Пумпурини, сохранив оба места предоставления услуги. Аналогичное решение намечено в Зиепниеккалнсе, где планируется объединить Рижское 124-е дошкольное образовательное учреждение Дзервените, Рижский Зиепниеккалнский детский сад и дошкольное образовательное учреждение Зиепниеккалнс. В Гризинькалнсе будет объединено Рижское 44-е дошкольное образовательное учреждение, Рижский Гризинькалнский детский сад и дошкольное образовательное учреждение Гризинькалнс, также сохранив все существующие места предоставления услуги.
В части районов, однако, планируется сократить количество используемых зданий. В Болдерае прекратит работу здание на улице Стурманю, 7, в Ильгюциемсе — на улице Лидоню, 10A, а в Пурвциемсе — на Марса гатве, 16. Соответствующие дошкольные учреждения продолжат работу в других зданиях, находящихся в их распоряжении.
Более масштабные реорганизации запланированы в Иманте, где предполагается объединить несколько дошкольных учреждений — Рижское 104-е дошкольное образовательное учреждение, дошкольные учреждения Курземе, Иманта, Маргриетиня и Камените. В Кенгарагсе планируется объединить дошкольные образовательные учреждения Зилбите и Дзинтариньш.
Одновременно в ряде других районов реорганизация предусматривает сокращение числа мест предоставления услуги. Это затронет Даугавгриву, Вецмилгравис, Дзирциемс, Кенгарагс, Латгальское предместье и Саркандаугаву, где в общей сложности будут освобождены семь зданий, которые самоуправление планирует использовать для обеспечения других актуальных функций.