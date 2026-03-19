"Кто сильнее - тот и прав": Кампарс о новом мировом порядке, в котором США союзники больше не нужны
Мировой порядок меняется прямо на глазах: бывший министр экономики Латвии заявил, что США и Израиль все чаще действуют без союзников, а Европа рискует остаться в стороне от ключевых решений.
Бывший министр экономики Латвии Артис Кампарс считает, что последние события в международной политике свидетельствуют о серьезных изменениях в мировом порядке. Выступая в эфире программы «Ziņu top» на TV24, он отметил, что США и Израиль все чаще проводят военные операции самостоятельно, без привлечения широкого круга союзников, как это было раньше.
«Очевидно, что Соединенные Штаты и Израиль на этот раз даже не пытаются привлекать Европу и союзников по НАТО. В предыдущих конфликтах — начиная с Ирака и заканчивая другими, более мелкими — все же формировались коалиции», — подчеркнул Кампарс.
Он напомнил, что ранее даже Латвия участвовала в международных операциях: «Мы помним, что даже Латвия направляла небольшие подразделения в Ирак. Это была общая коалиция. На этот раз мы не видим даже попытки принять какое-либо международное решение или проконсультироваться с партнерами».
По словам политика, это может означать, что прежняя система коллективного принятия решений в мире перестает работать. «Возникает вопрос — существует ли еще прежний порядок? Или сейчас в мире действует принцип: у кого есть сила, у того есть власть?» — отметил он.
Кампарс считает, что в этой ситуации Европе придется серьезно пересмотреть свою роль в глобальной политике.
«Европа долгое время жила в благополучии и своих идеалах с уверенностью, что правила будут соблюдаться. Но реальность немного иная — мир изменился, и это сейчас видит каждый», — сказал он, добавив, что подобные изменения обсуждались на международном уровне, в том числе на Всемирный экономический форум в Давосе. «В Давосе об этом говорили очень много. Громко высказывались премьер-министры Канады и Финляндии. Это означает, что Европе нужно думать, как действовать в мире, где государства все чаще принимают решения независимо от мнения Европейского союза», — подчеркнул Кампарс.
По его словам, сегодня становится очевидным, что ведущие державы действуют, исходя из собственных интересов, даже если это не совпадает с позицией Европы: «То, как сейчас действуют США и другие государства — полностью независимо от того, что говорит Европейский союз, — к сожалению, это факт».