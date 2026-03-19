Эксперты предупредили, что в вопросах денег жители все чаще рискуют из-за одной опасной привычки
Неделя финансовой грамотности каждый год заставляет задуматься: насколько хорошо мы понимаем свои финансы и умеем ли принимать взвешенные решения. Но сегодня, в онлайн-среде, всё очевиднее становится одна проблема - одних знаний уже недостаточно, чтобы защитить себя от ошибок или даже мошенничества.
По данным Европейского центрального банка, примерно у половины жителей Европы уровень финансовой грамотности остаётся низким, причём женщины чаще сталкиваются с подобными трудностями. Однако важно и другое: даже люди с хорошими знаниями не всегда принимают рациональные решения. Это заставляет задуматься - действительно ли дело только в уровне знаний?
Исследования показывают, что сегодня поведение людей всё чаще определяется не знаниями, а доверием. Так, академическое исследование в области финансовых технологий (Hanson & Ott, 2026) показало, что доверие к искусственному интеллекту является ключевым фактором, влияющим на доверие к финансовым технологическим решениям, тогда как уровень финансовой, цифровой и технологической грамотности оказывает значительно меньшее влияние. Эти результаты указывают на важный сдвиг - при принятии финансовых решений всё большую роль играют восприятие и доверие.
"Сегодня финансовые решения всё чаще основаны не на том, насколько хорошо мы понимаем услугу, а на том, насколько надёжной она нам кажется. Мы сначала доверяем платформе, бренду или коммуникации и только потом задумываемся о рисках. Это создаёт новую уязвимость, потому что доверие часто опережает понимание", - отмечает Томс Ванданс, руководитель IPF Digital Latvia.
Эту тенденцию активно используют мошенники. Несмотря на то что технологии становятся всё сложнее - используются поддельные сайты, фейковые профили в социальных сетях и даже решения на базе искусственного интеллекта, позволяющие имитировать голос или создавать убедительные сообщения, главным инструментом остаётся человеческая психология. Мошеннические схемы строятся на срочности, страхе и доверии, создавая ситуации, в которых люди действуют импульсивно. Как отмечают эксперты, в такие моменты решения чаще принимаются на эмоциях, а не на основе рационального анализа.
Важно понимать, что жертвами мошенничества становятся не только люди с низким уровнем финансовых знаний. Нередко это люди, уверенные в своей способности ориентироваться в финансовых вопросах. В условиях стресса, нехватки времени или информационной перегрузки мы склонны полагаться на быстрые, интуитивные решения, а не на тщательный анализ.
Это заставляет по-новому взглянуть на само понятие финансовой грамотности. Если раньше оно означало знание процентов, накоплений или бюджетирования, то сегодня всё больше связано со способностью критически оценивать информацию, распознавать манипуляции и принимать осознанные решения. В цифровую эпоху финансовая грамотность во многом связана с поведением - со способностью остановиться и проверить, прежде чем действовать.
Чтобы повысить уровень финансовой грамотности и укрепить знания общества, IPF Digital вместе с ещё 27 организациями - включая государственные учреждения, представителей публичного сектора, крупнейшие банки Латвии и отраслевые ассоциации - подпишет меморандум, подтверждая, что финансовая грамотность становится общей приоритетной задачей для государства и бизнеса.
В рамках Недели финансовой грамотности особое внимание уделяется способности людей защитить себя от финансовых рисков.