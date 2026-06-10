Латвийский хоккеист удостоен награды НХЛ, хотя не сыграл в этой лиге ни матча. Как такое возможно?
Латвийский защитник Албертс Шмитс стал обладателем премии имени Эдварда Джона Макгвайра Национальной хоккейной лиги.
Награда с сезона 2014/2015 вручается кандидату на драфт НХЛ, который лучше всего воплощает стремление к совершенству, демонстрируя сильный характер, соревновательный дух и спортивные качества.
18-летний Шмитс этим летом, вероятнее всего, станет самым высоко выбранным на драфте НХЛ латвийским хоккеистом, превзойдя достижение нападающего Земгуса Гиргенсонса, которого на драфте 2012 года под 14-м номером выбрал клуб "Баффало Сейбрз".
Шмитсу прогнозируют место в первой десятке драфта, а по оценкам ряда обозревателей — даже в первой пятерке.
«Албертс Шмитс стал одним из самых ярких кандидатов драфта НХЛ 2026 года и одним из лучших молодых защитников», — отметил вице-президент Центрального скаутского бюро НХЛ Дэн Марр.
«У Албертса есть талант игрока НХЛ, но его характер и настойчивость, которые он демонстрировал в каждом матче сезона 2025/26, были по-настоящему впечатляющими. Именно поэтому он заслуживает премии имени Э. Дж. Макгвайра за выдающиеся достижения 2026 года».
Alberts Smits is this year’s recipient of the E.J. McGuire Award of Excellence! 🤩 #NHLAwards— NHL (@NHL) June 10, 2026
This award is presented annually to the #NHLDraft prospect who best exemplifies commitment to excellence through strength of character, competitiveness and athleticism. pic.twitter.com/XQbmZ8FP8D
Большую часть прошлого сезона Шмитс провел в высшей хоккейной лиге Финляндии, где в составе "Юкурит" из Миккели в 38 матчах забросил шесть шайб, сделал семь результативных передач и заработал показатель полезности «-3».
В концовке сезона латвиец выступал в чемпионате Германии (DEL), где в составе "Ред Булл Мюнхен" в 16 матчах набрал семь очков (2+5) при показателе полезности «+2».
В минувшем сезоне Шмитс представлял молодежную сборную Латвии до 20 лет на чемпионате мира, а также национальную сборную на Олимпийских играх, где был самым молодым хоккеистом турнира, и на чемпионате мира.
Драфт НХЛ 2026 года пройдет 26 и 27 июня в Баффало.