В крупном латвийском городе хотят расширить применение льгот в общественном транспорте
В Лиепае для определения порядка предоставления льгот на проезд в общественном транспорте во время важных для самоуправления мероприятий или в непредвиденных ситуациях подготовлены поправки к обязательным правилам. Жители могут высказать свое мнение по ним до 25 июня.
Власти Лиепаи указывают, круг получателей льгот в общественном транспорте и их объем определены на долгосрочной основе и соответствуют повседневным ситуациям. Однако могут возникнуть случаи (например, масштабные мероприятия, экстремальные погодные условия или аварии), когда льготы на проезд необходимо устанавливать в ускоренном порядке. Цель подготовленных поправок — обеспечить правовое решение, позволяющее в отдельных случаях оперативно предоставлять льготы на оплату проезда заранее не предусмотренным группам лиц на определенный срок.
Поправки предусматривают делегирование думе самоуправления права принимать отдельные решения о льготах на оплату проезда в нетипичных ситуациях или во время важных для самоуправления мероприятий. Такие решения будут действовать в течение определенного периода времени без необходимости повторного применения.
Если у жителей нет доступа к интернет-банку, мнения и предложения в письменной форме можно подать лично в центрах обслуживания клиентов и предоставления услуг Центральной администрации Лиепаи по адресу улица Рожу, 6, или улица Пелду, 5. Также предложения можно отправить по почте (адрес: улица Рожу, 6, Лиепая, LV-3401) или в электронном виде, подписав их электронной подписью, на адрес электронной почты: pasts@liepaja.lv.