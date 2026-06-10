В крупном латвийском городе хотят расширить применение льгот в общественном транспорте

Если у жителей нет доступа к интернет-банку, мнения и предложения в письменной форме можно подать лично в центрах обслуживания клиентов и предоставления услуг Центральной администрации Лиепаи по адресу улица Рожу, 6, или улица Пелду, 5. Также предложения можно отправить по почте (адрес: улица Рожу, 6, Лиепая, LV-3401) или в электронном виде, подписав их электронной подписью, на адрес электронной почты: pasts@liepaja.lv.