Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 11 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сейте сегодня разумное, доброе, вечное. Этим, конечно, хорошо бы заниматься ежедневно, но есть опасность сойти на нет самому.
Телец
Вы слишком деятельны, чтобы не раздражать окружающих, однако, это не ваша проблема. Не обращайте на них внимания.
Близнецы
Сегодня вы будете вызывать в окружающих зависть, и лишь лучшие представители смогут противостоять этому чувству. Вы же ничего поделать не сможете, более того, причины подобной напасти могут и не быть очевидными. Просто имейте это в виду.
Рак
Как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. По крайней мере, не стоит пытаться сделать это за один раз. Разбейте вашу задачу на последовательность более-менее решаемых вопросов, иначе так и останетесь ни с чем.
Лев
Сегодняшний день хорош для привнесения в жизнь всевозможных изменений, начиная от покупки зубной щетки другого цвета, до полной смены собственного имиджа. Только не говорите об этом детям младшего школьного возраста, а то они не преминут воспользоваться поводом раскрасить горячо любимого вами кота в клеточку.
Дева
Не стоит сегодня привлекать к себе всеобщее внимание, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого вы желали бы видеть.
Весы
Даже если вы точно знаете, что правы, на компромисс пойти все же придется. "Нормальные герои всегда идут в обход" - быстрее придете.
Скорпион
Сегодняшний день стоит в основном посвятить сну, потреблению пищи и прочим простым и неутомительным и надежным способам запасения энергии. Ее потребуется очень много и в самое ближайшее время, так что аккумулируйте, пока есть возможность.
Стрелец
Сегодня вы можете почувствовать себя Алисой, беседующей с Мартовским Зайцем. Слишком уж сложной задачей может оказаться вычленение осмысленной части из разговора, который вам придется поддерживать.
Козерог
Сегодня вам захочется полистать древний фотоальбом, заняться вычерчиванием генеалогического древа и просто "поплавать по волнам своей памяти". Плавайте, насколько вам позволяет здоровье.
Водолей
Сегодня ваша жилетка очень пригодится кому-то в качестве носового платка. Считайте, что вам повезло, уже если у вас будет время на то, чтобы иногда ее выжимать.
Рыбы
Сегодня вы можете, нимало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних. Они будут только рады быть вам полезными, а кто рад не будет, так это его проблемы.