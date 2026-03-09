Специалист объяснил, почему регистрация SIM-карт не поможет против мошенников
Обязательная регистрация SIM-карт в Латвии может не остановить мошенников, считает эксперт по кибербезопасности Элвис Страздиньш. По его словам, новые правила скорее усложнят жизнь честным людям, чем преступникам.
В Латвии с 1 октября планируют ввести обязательную регистрацию пользователей предоплаченных SIM-карт. Однако специалисты по кибербезопасности сомневаются, что это действительно поможет в борьбе с мошенничеством.
Инженер-программист и так называемый «охотник за мошенниками» Элвис Страздиньш в эфире программы «Preses klubs» на TV24 заявил, что не видит реальной пользы от нового закона. «Мне было бы очень интересно узнать, с кем вообще проводились обсуждения этого законопроекта. Я сам, к сожалению, узнал о нем уже после завершения общественного обсуждения», — рассказал он.
Эксперт отметил, что общался с представителями всех мобильных операторов и различными государственными учреждениями, и, по его словам, никто из них не видит реальной пользы от такого закона. «Я разговаривал со всеми операторами связи и с рядом ведомств — и никто не видит особого смысла в этом законе. Почему он появился? Я не знаю. Очень хотелось бы увидеть объяснение», — сказал Страздиньш.
При этом специалист считает, что закон может облегчить контроль за гражданами и фактически положит конец анонимности мобильной связи.
«Если надеть шапочку из фольги и пофантазировать, то это отличный способ контролировать людей. Об анонимности можно будет забыть — нужного человека будет очень легко найти для соответствующих учреждений», — заявил он.
По мнению эксперта, преступники легко обойдут новые правила. «Теперь на SIM-фермах просто появятся “мулы”, которые будут ходить, покупать эти карты пачками и регистрировать их на себя», — объяснил он. Страздиньш также подчеркнул, что большинство телефонных мошенничеств, от которых страдают жители Латвии, организуются из-за рубежа. «Все это приходит с востока и юго-востока, и им абсолютно безразличны наши законы. Это всегда нужно помнить», — отметил эксперт.
По его мнению, подобные меры часто ограничивают прежде всего законопослушных людей. «Законы в основном ограничивают только честных людей. Преступники все равно найдут способ их обойти», — сказал Страздиньш. «Я не говорю, что такие законы не нужны. Но не стоит думать, что они автоматически повысят безопасность. Нужно искать настоящие причины проблемы с SIM-картами», — заключил эксперт.