Регистрация SIM‑карт предоплаты в Латвии: кто пострадает больше - мошенники или пожилые люди?

Крупнейшими торговцами карт предоплаты являются операторы мобильной связи Tele2 (Zelta zivtiņa) и Latvijas mobilais telefons (LMT karte). Обычно такие карты покупают люди с низкими доходами, среди которых много пожилых людей. С учетом ограниченных средств они зачастую выбирают не пополнение имеющейся карты, а покупку новой, так как это выгоднее. "Если будет введено такое требование, всем новым клиентам карт предоплаты нужно будет регистрироваться - аналогично тому, как это делают клиенты постоплаты. Зарегистрироваться можно будет в цифровой среде или в центрах обслуживания операторов, которые предлагают SIM-карты с предоплатой. Но пока остается без ответа вопрос, будет ли регистрация SIM-карт доступна, например, в других местах розничной торговли, так как это дополнительный бюрократический процесс, связанный с безопасностью данных и затратами. Маленьким магазинчикам в регионах и торговым точкам с одной кассой это может быть неинтересно", - говорит руководитель отдела по связям с общественностью Tele2 Оскарс Фирманис.