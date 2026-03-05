Регистрация SIM‑карт предоплаты в Латвии: кто пострадает больше - мошенники или пожилые люди?
Обязательная регистрация SIM‑карт предоплаты может изменить рынок мобильной связи в Латвии: правительство поддержало поправки, но в Сейме ожидаются споры, а операторы предупреждают о рисках для пожилых и малообеспеченных пользователей.
Предложение об обязательной регистрации пользователей телефонных SIM-карт на этой неделе было одобрено правительством. Новые нормы закона об электронной связи еще предстоит рассмотреть Сейму. Если парламент поддержит поправки, с 1 октября больше нельзя будет анонимно приобретать и использовать SIM-карты предоплаты - их нужно будет регистрировать на имя конкретного лица, но пока нет полной ясности, где и как будет проводиться регистрация. В Сейме по поправкам еще ожидаются широкие дискуссии, так как не все партии их поддерживают, сообщает Latvijas Avīze.
Крупнейшими торговцами карт предоплаты являются операторы мобильной связи Tele2 (Zelta zivtiņa) и Latvijas mobilais telefons (LMT karte). Обычно такие карты покупают люди с низкими доходами, среди которых много пожилых людей. С учетом ограниченных средств они зачастую выбирают не пополнение имеющейся карты, а покупку новой, так как это выгоднее. "Если будет введено такое требование, всем новым клиентам карт предоплаты нужно будет регистрироваться - аналогично тому, как это делают клиенты постоплаты. Зарегистрироваться можно будет в цифровой среде или в центрах обслуживания операторов, которые предлагают SIM-карты с предоплатой. Но пока остается без ответа вопрос, будет ли регистрация SIM-карт доступна, например, в других местах розничной торговли, так как это дополнительный бюрократический процесс, связанный с безопасностью данных и затратами. Маленьким магазинчикам в регионах и торговым точкам с одной кассой это может быть неинтересно", - говорит руководитель отдела по связям с общественностью Tele2 Оскарс Фирманис.
Тем временем Министерство внутренних дел (МВД) надеется, что поправки помогут уменьшить число случаев телефонного мошенничества. МВД ссылается на данные Госполиции о том, что удельный вес использования незарегистрированных карт предоплаты при совершении преступлений, в том числе мошенничества, составляет примерно 40% и имеет тенденцию к увеличению. "Чтобы защитить жителей Латвии от телефонных мошенников, необходимо задействовать все возможные инструменты, и регистрация SIM-карт предоплаты является одним из таких инструментов", - заявил министр внутренних дел Рихардс Козловскис.
Однако операторы мобильной связи не уверены, что такое решение существенно снизит объемы мошенничества. "Опыт Литвы показывает, что и после введения регистрации количество случаев мошенничества не уменьшилось", - отмечает Фирманис.