В пятницу в 16.46 наступит равноденствие, в Латвии будет солнечно
В пятницу в Латвии, начиная с северо-запада, погода прояснится и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
В четверг вечером и в ночь на пятницу ожидаются дождь, мокрый снег и туман. Ночью и утром дороги местами обледенеют.
В течение дня в пятницу осадки уже не ожидаются, облачное небо дольше сохранится в Латгале. Ветер повернет с севера, будет дуть от слабого до умеренного.
Температура воздуха ночью и ранним утром составит от -2 до +2 градусов, во второй половине дня воздух прогреется до +7...+10 градусов, однако местами на побережье температура не превысит +3 градусов.
В Риге вечером в четверг будет идти дождь, ночью ожидается туман, а в пятницу будет светить солнце. При умеренном северном, северо-западном ветре температура воздуха ночью опустится до нуля, а днем не превысит +3 градусов на севере города и +7 градусов на юге.
В пятницу в 16.46 наступит равноденствие, и в Северном полушарии Земли начнется астрономическая весна.