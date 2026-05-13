Кровавый водопад в Антарктиде: почему из ледника течет вода цвета крови и что скрывается подо льдом
В одном из самых холодных и безжизненных мест планеты существует зрелище, которое выглядит почти нереально: из белоснежного ледника в Антарктиде вытекает поток темно-красной жидкости, напоминающей кровь. Это место получило название «Кровавый водопад» — и уже более ста лет вызывает споры, удивление и даже мистические теории.
На самом деле речь идет о вполне реальном природном феномене, который ученые до сих пор продолжают изучать.
Кровавый водопад находится в Восточной Антарктиде, в районе ледника Тейлора, неподалеку от моря Росса. Впервые его заметили в 1911 году участники британской экспедиции под руководством Роберта Скотта. Тогда исследователи решили, что необычный цвет воде придают красные водоросли. Однако позже выяснилось: причина совсем другая.
Красный цвет появляется из-за большого количества железа в очень соленой воде, которая скрыта глубоко под ледником. Когда эта вода выходит наружу и контактирует с кислородом, железо начинает окисляться — примерно так же, как ржавеет металл. В результате поток приобретает насыщенный кроваво-красный оттенок.
Но самое удивительное скрывается не снаружи, а подо льдом. Ученые выяснили, что источник водопада — древнее подледное озеро, изолированное от внешнего мира миллионы лет. Вода там настолько соленая, что не замерзает даже при экстремально низких температурах Антарктиды.
Еще более поразительным открытием стало то, что в этой почти «инопланетной» среде существуют микроорганизмы. Они выживают без солнечного света, без кислорода и в полной изоляции, используя для жизни химические реакции между железом, серой и другими элементами.
Для науки это стало настоящей сенсацией. Исследователи считают, что подобные формы жизни могут существовать и за пределами Земли — например, под ледяной поверхностью спутников Юпитера и Сатурна, где тоже могут скрываться соленые подледные океаны.
Сам водопад выглядит особенно жутко на фоне ледяного пейзажа: темно-красные потоки медленно растекаются по белому льду, создавая впечатление, будто ледник действительно «кровоточит». Из-за этого Кровавый водопад часто попадает в списки самых странных и пугающих мест планеты. При этом добраться туда крайне сложно. Место находится в одном из самых труднодоступных регионов мира, куда попадают лишь ученые и редкие антарктические экспедиции.
Интерес к феномену не ослабевает и сегодня. Современные исследования с использованием радаров и специальных датчиков показали, что под ледником существует целая сеть скрытых соленых потоков. Это помогает ученым лучше понимать, как ведут себя древние ледники и как могут существовать экосистемы в экстремальных условиях.