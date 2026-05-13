Кровавый водопад в Антарктиде: почему из ледника течет вода цвета крови и что скрывается подо льдом

Сам водопад выглядит особенно жутко на фоне ледяного пейзажа: темно-красные потоки медленно растекаются по белому льду, создавая впечатление, будто ледник действительно «кровоточит». Из-за этого Кровавый водопад часто попадает в списки самых странных и пугающих мест планеты. При этом добраться туда крайне сложно. Место находится в одном из самых труднодоступных регионов мира, куда попадают лишь ученые и редкие антарктические экспедиции.