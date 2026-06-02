Подросток не смог выбраться из огня: страшные подробности смертельного пожара на ферме под Смилтене
Праздник в честь начала лета закончился страшной трагедией. После масштабного пожара в сенохранилище под Смилтене спасатели обнаружили обгоревшее тело подростка, а его близкие теперь пытаются узнать, что произошло в последние минуты его жизни, сообщает передача "Degpunktā".
В Смилтенском крае произошла трагедия, обстоятельства которой сейчас выясняет полиция. После масштабного пожара в сенохранилище спасатели обнаружили человеческие останки. Предполагается, что они принадлежат 14-летнему мальчику, который в ночь происшествия вместе с друзьями отправился на территорию фермы после праздничного мероприятия.
От большого сарая, где хранились рулоны сена, после пожара остались лишь бетонные опоры. Местные жители рассказывают, что возгорания на этом объекте происходили и раньше, поэтому появление огня на этот раз не вызвало у окружающих особого беспокойства.
По словам командира поста Государственной пожарно-спасательной службы в Смилтене Инеты Берзини, огонь охватил одноэтажный сарай площадью около 400 квадратных метров.
«Когда пожарные прибыли на место, строение уже было полностью охвачено открытым пламенем, а деревянные конструкции крыши обрушились. Рулоны сена были сложены в несколько уровней, поэтому работы по разбору и тушению продолжались более 20 часов», — рассказала она.
Во время ликвидации последствий пожара, спустя более десяти часов после начала работ, спасатели обнаружили под завалами сена тело погибшего человека.
Представитель Государственной полиции Зане Васкане сообщила, что для установления личности погибшего назначены необходимые экспертизы, включая ДНК-анализ, поскольку тело сильно обгорело.
Однако близкие подростка уверены, что погибшим является именно 14-летний мальчик, который числился пропавшим после пожара. Его приёмный отец рассказал журналистам, что опознать подростка удалось по остаткам одежды.
Телефон отключился у фермы
По словам мужчины, в тот вечер в Смилтене проходило мероприятие для молодёжи, посвящённое началу летних каникул. Родители отпустили подростка на праздник, поскольку он всегда вёл себя ответственно. Кроме того, на его телефоне была включена функция геолокации, чтобы мать могла видеть местонахождение сына.
«Было договорено, что он останется ночевать у друга примерно в километре от нашего дома. Там были родители, всё было под присмотром. Позже ребята сказали взрослым, что выйдут прогуляться. Они отправились на ферму, и после этого телефон сразу отключился», — рассказал приёмный отец.
По имеющейся информации, на ферму, расположенную менее чем в двух километрах от Смилтене, пришли трое подростков — 15-летняя девочка и двое мальчиков 13 и 14 лет. В компании был и четвёртый ребёнок, который в тот момент шёл навстречу друзьям.
Что произошло внутри сарая
Следствие рассматривает несколько версий возникновения пожара. Среди них — запуск петарды внутри помещения или поджог бумаги.
Предварительно считается, что когда подростки заметили огонь, они попытались спастись бегством. По одной из версий, 14-летний мальчик мог споткнуться и упасть между рулонами сена либо оказаться зажатым среди них. Остальные подростки выбежали наружу и покинули место происшествия.
Приёмный отец погибшего сомневается, что все обстоятельства уже установлены. «Говорят, что они стояли вместе внизу в сенохранилище. Двое выбежали наружу, а третий почему-то нет. И никто ничего не видел, никто ничего не знает. Если они были вместе, то для меня многое в этой истории не сходится. Мы просто хотим узнать правду, какой бы она ни была», — говорит мужчина.
Начато уголовное производство
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить точную причину пожара, а также выяснить, есть ли в случившемся чья-либо ответственность.
Правоохранительные органы проверят не только обстоятельства возникновения огня, но и действия всех участников событий — как взрослых, которые могли не обеспечить должного контроля за подростками, так и несовершеннолетних, которые, возможно, не оказали помощь другу, оказавшемуся в смертельной опасности.