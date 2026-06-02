Подросток не смог выбраться из огня: страшные подробности смертельного пожара на ферме под Смилтене

Приёмный отец погибшего сомневается, что все обстоятельства уже установлены. «Говорят, что они стояли вместе внизу в сенохранилище. Двое выбежали наружу, а третий почему-то нет. И никто ничего не видел, никто ничего не знает. Если они были вместе, то для меня многое в этой истории не сходится. Мы просто хотим узнать правду, какой бы она ни была», — говорит мужчина.