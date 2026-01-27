Рига теряет детей: десятки детских садов могут закрыть навсегда

В настоящее время в столице работает более 150 муниципальных детских садов, однако не все из них заполнены, поэтому самоуправление рассматривает оптимизацию сети дошкольных учреждений. Обсуждаются разные сценарии - от объединения детских садов до их закрытия. В самоуправлении отмечают, что нынешнее количество детских садов уже не соответствует реальному спросу.