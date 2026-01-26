Рождаемость падает, регионы пустеют: к 2040 году население Латвии может сократиться на десятки процентов

Согласно последним региональным прогнозам, период с 2025 по 2040 год будет характеризоваться демографией "двух скоростей", при этом Рига и ее окрестности продолжат привлекать население, а в регионах будет еще более быстрая депопуляция. Внутренняя миграция в центральную часть страны, эмиграция за границу и низкая рождаемость приведут к тому, что в Латгале и Видземе будет наблюдаться наибольшее сокращение населения - 25,6% и 21,6% соответственно, что в два раза быстрее, чем в целом по стране, считают исследователи. В Риге население сократится на 16,6%, в то время как в столичном регионе оно увеличится на 9,5%, прогнозируется в докладе.