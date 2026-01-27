Латвия исчезает со скоростью 18 тысяч человек в год - почему без мигрантов наша страна обречена
Через 15 лет в Латвии останется 1,6 миллиона жителей — ежегодно страна теряет население целого Цесиса. Некоторые специалисты уверены: без иммиграции не будет ни экономического роста, ни денег на больницы и дороги.
В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей — это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, заявил LSM+ председатель совета аналитического центра LASER и президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис.
По данным исследования, заказанного аналитическим центром, через 15 лет население Латвии сократится до 1,6 миллиона человек.
«Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая — нужна иммиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться — это просто надо всем понять. Будет стагнация или падение, и мы как общество не сможем оплачивать социальные нужды, инфраструктуру», — говорит Ростовскис.
По его словам, какая-то часть уехавших латвийцев возвращается, но это в основном люди старшего возраста. Молодежь — те, кому 20, 30, 40 лет — не возвращается. Структура общества меняется, оно стареет. «Мы должны принять решение на общественно-политическом уровне: нам нужна умно организованная иммиграция. Без этого не получится. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба, и она будет только ужесточаться — во всем западном мире рождаемость падает, в очень сложной ситуации Китай и Япония», — отмечает он.
«Многие страны испробовали разные инструменты. Они немного стимулируют, где-то помогают, но в целом вопрос не решают. Мир изменился — жизнь стала дорогой, люди в каком-то смысле стали более эгоистичны, появилось много возможностей. И многие просто не заводят детей или ограничиваются одним ребенком», — поясняет глава Латвийской торгово-промышленной палаты.
По его мнению, вопрос скоро встанет очень конкретно: «Или мы закрываем больницы, потому что негде взять медсестер, или нужна иммиграция. Или мы не можем ремонтировать дороги, или нужна иммиграция. Это просто реальность».