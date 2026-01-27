Латвия исчезает со скоростью 18 тысяч человек в год - почему без мигрантов наша страна обречена

По его словам, какая-то часть уехавших латвийцев возвращается, но это в основном люди старшего возраста. Молодежь — те, кому 20, 30, 40 лет — не возвращается. Структура общества меняется, оно стареет. «Мы должны принять решение на общественно-политическом уровне: нам нужна умно организованная иммиграция. Без этого не получится. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба, и она будет только ужесточаться — во всем западном мире рождаемость падает, в очень сложной ситуации Китай и Япония», — отмечает он.