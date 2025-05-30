Две попытки - и все? Даже при проблемах с демографией в Латвии государство ограничивает шанс на материнство

Есть и социальные аспекты, о которых говорят меньше, но они сегодня играют большую роль. Решение завести ребёнка также зависит от жизненных приоритетов. «Есть образование, есть профессиональная занятость, есть другие интересы — и возникает вопрос: а где в этом всем место ребенку? В каком возрасте [родителей] он появляется? Сейчас — примерно в 30 лет. И, в принципе, если возраст матери повышается, уровень рождаемости снижается», — говорит демограф Юрис Круминьш.