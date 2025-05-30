Две попытки - и все? Даже при проблемах с демографией в Латвии государство ограничивает шанс на материнство
В Латвии сохраняется желание заводить детей, однако реальность тревожна — число женщин репродуктивного возраста снижается, а государственные меры поддержки все еще ограничены и не всегда эффективны.
«В целом желание рожать в Латвии есть. И оно выше, чем во многих других европейских странах. Поэтому нам нужно подумать, как увеличить количество женщин, которые могут и решают рожать детей», — говорит экономист Банка Латвии Байба Брусбарде.
По ее словам, в ближайшем будущем число новорожденных продолжит снижаться. Насколько — зависит от числа женщин репродуктивного возраста. Низкий уровень рождаемости впоследствии повлияет на рынок труда, налоговую систему, экономику в целом, сообщает LSM+.
«Ясно, что прогнозы численности населения Латвии на будущее, например, через сто лет, — очень прискорбные. Но есть вещи, которые мы можем сделать уже сегодня, чтобы это все смягчить», — рассуждает Б. Брусбарде.
Эксперты считают, что стимулировать рождаемость можно с помощью пособий, здравоохранения, доступных услуг, жилья и других социальных аспектов. Хотя пособия положительно влияют на решение завести первого или еще одного ребенка, они не являются решающим фактором. Это все может работать вместе или же поддержка может различаться в зависимости от возраста родителей. Например, жилье важнее для более молодых родителей.
Кроме того, в 2012 году в Латвии была введена государственная программа оплаты медицинского оплодотворения для женщин до 37 лет. Сейчас она распространяется на женщин до 40 лет. Однако государство оплачивает только две процедуры.
«Может быть много объективных причин, почему первые два раза не получилось, но должно получиться в следующий раз. Это несправедливо, если мы говорим о демографии. В демографии не должно быть лимитов», — считает гинеколог и специалист по бесплодию Эгил Гасиньш. Поддержка беременности и после 40 лет — направление, которое следует развивать, расширяя программы репродуктивной помощи, считают специалисты.
Есть и социальные аспекты, о которых говорят меньше, но они сегодня играют большую роль. Решение завести ребёнка также зависит от жизненных приоритетов. «Есть образование, есть профессиональная занятость, есть другие интересы — и возникает вопрос: а где в этом всем место ребенку? В каком возрасте [родителей] он появляется? Сейчас — примерно в 30 лет. И, в принципе, если возраст матери повышается, уровень рождаемости снижается», — говорит демограф Юрис Круминьш.
Очевидно, что все меры поддержки и стимулирования рождения детей требуют финансирования, но, по словам Лиги Аболини, внештатного советника премьер-министра по вопросам детей и семьи, «все всем и сразу» вряд ли возможно. Поэтому и здесь придется расставить приоритеты.