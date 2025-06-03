По одному демографическому показателю Латвия оказалась среди лидеров всей Европы
Какой процент населения каждой европейской страны проживает в столичной агломерации? Латвия оказалась на четвертом месте в Европе: 46% ее жителей обитают в зоне притяжения крупнейшего города - Риги.
Такие данные дают представление о степени централизации населения в странах — от крайне сконцентрированных столичных государств до тех, где столица не играет доминирующую роль. В некоторых странах столица является не только политическим и культурным центром, но и сосредотачивает значительную часть экономической активности и рабочих мест. Рига, например, дает более 50% ВВП страны.
Подобные процессы особенно заметно в государствах с компактной территорией. Поэтому эстонский Таллин похож на Ригу - 43% населения Эстонии живет в столичной агломерации. А вот Литва иная - она куда более равномерно распределяет жителей по стране. На Вильнюс приходится только 26% жителей государства.
С другой стороны, в крупных и более децентрализованных странах процент людей, живущих в столичном регионе, намного ниже. Это касается, например Германии (Берлин) – 6%, Италии (Рим) – 7%, Турции (Анкара) – 7%, Украины (Киев) – 9%.
Самый низкий показатель — в Швейцарии: только 5% населения живет в районе Берна. Это объясняется высоким уровнем регионального самоуправления и сильной ролью других крупных городов, таких как Цюрих, Женева и Базель.
Список 40 стран Европы по доле населения, проживающего в агломерации столицы
1. Мальта (Валетта) – 82%
2. Люксембург (Люксембург) – 82%
3. Исландия (Рейкьявик) – 64%
4. Латвия (Рига) – 46%
5. Эстония (Таллин) – 43%
6. Ирландия (Дублин) – 40%
7. Дания (Копенгаген) – 35%
8. Греция (Афины) – 35%
9. Венгрия (Будапешт) – 33%
10. Австрия (Вена) – 32%
11. Черногория (Подгорица) – 32%
12. Албания (Тирана) – 32%
13. Финляндия (Хельсинки) – 31%
14. Хорватия (Загреб) – 30%
15. Северная Македония (Скопье) – 30%
16. Португалия (Лиссабон) – 29%
17. Норвегия (Осло) – 29%
18. Словения (Любляна) – 27%
19. Косово (Приштина) – 27%
20. Литва (Вильнюс) – 26%
21. Сербия (Белград) – 26%
22. Беларусь (Минск) – 26%
23. Чехия (Прага) – 25%
24. Болгария (София) – 24%
25. Бельгия (Брюссель) – 24%
26. Швеция (Стокгольм) – 23%
27. Молдова (Кишинёв) – 22%
28. Великобритания (Лондон) – 22%
29. Франция (Париж) – 19%
30. Босния и Герцеговина (Сараево) – 15%
31. Испания (Мадрид) – 14%
32. Нидерланды (Амстердам) – 14%
33. Румыния (Бухарест) – 12%
34. Словакия (Братислава) – 12%
35. Польша (Варшава) – 9%
36. Украина (Киев) – 9%
37. Италия (Рим) – 7%
38. Турция (Анкара) – 7%
39. Германия (Берлин) – 6%
40. Швейцария (Берн) – 5%
Кстати, согласно недавно опубликованным в ЕС данным, плотность населения в Евросоюзе составляет сейчас 109 человек на км². Латвия - одна из самых малозаселенных стран.