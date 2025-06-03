По одному демографическому показателю Латвия оказалась среди лидеров всей Европы

Такие данные дают представление о степени централизации населения в странах — от крайне сконцентрированных столичных государств до тех, где столица не играет доминирующую роль. В некоторых странах столица является не только политическим и культурным центром, но и сосредотачивает значительную часть экономической активности и рабочих мест. Рига, например, дает более 50% ВВП страны.