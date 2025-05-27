Широка страна моя родная: в Европе обнаружили лишь три государства, которые менее заселены, чем Латвия

С 2003 по 2023 год средняя плотность населения в ЕС выросла с 105 до 109 человек на км². За этот период рост наблюдался в 19 странах ЕС. Наибольшее увеличение было зафиксировано на Мальте (с 1 263 до 1 766 человек на км²) и в Люксембурге (с 175 до 258). Самое значительное снижение произошло в Румынии (с 95 до 81) и Болгарии (с 70 до 59).