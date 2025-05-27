Широка страна моя родная: в Европе обнаружили лишь три государства, которые менее заселены, чем Латвия
Согласно недавно опубликованным в ЕС данным, плотность населения в Евросоюзе составляет сейчас 109 человек на км². Латвия - одна из самых малозаселенных стран.
Показатель плотности населения значительно отличается в странах ЕС. Самая высокая плотность населения зафиксирована на Мальте — 1 766 человек на км². С заметным отставанием за ней следуют Нидерланды (526) и Бельгия (387). Самая низкая плотность населения наблюдается в Финляндии (18 человек на км²) и Швеции (26).
Далее идут Норвегия (15) и Латвия, которая находится на четвертом месте - 30 человек на километр. Следом следует Эстония - 32 человека на километр. Норвегия, впрочем, не член ЕС, так что фактически Латвии принадлежит третье место в ЕС по пустынности своих просторов.
Еще, правда, есть Исландия. Там плотность населения вообще лишь 4 человека на квадратный километр. Мы, впрочем, этот отдаленный остров учитывать не будем.
С 2003 по 2023 год средняя плотность населения в ЕС выросла с 105 до 109 человек на км². За этот период рост наблюдался в 19 странах ЕС. Наибольшее увеличение было зафиксировано на Мальте (с 1 263 до 1 766 человек на км²) и в Люксембурге (с 175 до 258). Самое значительное снижение произошло в Румынии (с 95 до 81) и Болгарии (с 70 до 59).
Как мы недавно сообщали, согласно последним публикованным в ЕС данным по демографической ситуации, Латвия оказалась рекордсменом по убыли населения за последние 20 лет.