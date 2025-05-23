Латвию объявили чемпионом Евросоюза по убыли населения за последние 20 лет

Общая численность населения Европейского союза на 1 января 2024 года составила 449 миллионов человек, что на 0,4% больше по сравнению с 448 миллионами, зарегистрированными на 1 января 2023 года. Самыми населенными странами ЕС были Германия (83,4 миллиона, 19% от общего числа населения ЕС), Франция (68,4 миллиона, 15%), Италия (58,9 миллиона, 13%), Испания (48,6 миллиона, 11%) и Польша (36,6 миллиона, 8%). В совокупности эти пять стран составляли 66% населения ЕС. С другой стороны, наименьшая численность населения была в таких странах, как Мальта (563 тысячи человек, что соответствует 0,1% от общего числа), Люксембург (672 тысячи, также 0,1%) и Кипр (934 тысячи, 0,2%).