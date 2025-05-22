Латвия быстро превращается в страну пенсионеров. Есть ли в ЕС более "пожилые" государства?

Латвия оказалась немного моложе Европы: медианный возраст у нас 44,1 год. В 2024 году он равнялся 39 годам. Как видим, старение общества идет очень быстрыми темпами. С другой стороны, эти данные также показывают, что люди в Латвии живут все дольше, что прекрасно. Плохо то, что рост продолжительности жизни не подкрепляется и ростом рождаемости, но это - серьезная проблема абсолютно для всех европейских стран.