Ученые предсказали Америке вымирание: рождаемость в США упала до уровня Латвии
Не только в Латвии падает уровень рождаемости. Америка также рискует оказаться на пороге демографической катастрофы.
Как пишет издание The Daily Mail, по новым статистическим моделям, естественное население страны (то есть граждане, рожденные в США, без учета иммиграции) может сократиться до 10 миллионов к 2625 году. Это уровень начала XIX века.
Согласно последним данным, уровень рождаемости в 2023 году в США составил 1,6 ребенка на женщину. Это почти столько же сколько в Латвии. Среди причин снижения рождаемости называют экономические трудности (стоимость ухода за детьми, отсутствие оплачиваемого отпуска); культурные сдвиги (фокус на карьере, изменение жизненных приоритетов); экологические и медицинские факторы (гормональные нарушения, ожирение, бесплодие). "Неудивительно, что в Америке семьи решают иметь меньше детей, ведь расходы могут привести к банкротству", - считает Саманта Карлин, эксперт по правам женщин.
С 1990 до 2023 года общее количество родов снизилось в США с 4,1 млн до 3,5 млн. Рождаемость среди подростков упала на 73%. Женщины в возрасте от 20 до 29 лет рожают значительно меньше. Рост произошел только среди женщин 30+, в частности среди 40-летних - на 193%.
Чтобы стимулировать рождаемость, Белый дом рассматривает "бонус за ребенка" в размере 5000 долларов. Предлагаются субсидии на уход за детьми, звучат призывы к внедрению оплачиваемого родительского отпуска. "В США нет ни одного обязательного оплачиваемого отпуска на федеральном уровне", - отмечает Карлин.
В итоге к 2100 году население США может уменьшиться до 226 млн. К 2600 году - до 10 млн, без учета иммиграции. Приехавшие компенсируют падение рождаемости: с 1965 года США приняли более 72 млн иммигрантов. К 2065 году иммигранты могут превысить численность американцев, рожденных в стране.
Рождаемость быстро падает и в Латвии. За два первых месяца текущего года в стране зарегистрированы 2079 новорожденных, что на 3,8% или 82 меньше, чем за тот же период 2023 года.