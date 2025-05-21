Ученые предсказали Америке вымирание: рождаемость в США упала до уровня Латвии

Согласно последним данным, уровень рождаемости в 2023 году в США составил 1,6 ребенка на женщину. Это почти столько же сколько в Латвии. Среди причин снижения рождаемости называют экономические трудности (стоимость ухода за детьми, отсутствие оплачиваемого отпуска); культурные сдвиги (фокус на карьере, изменение жизненных приоритетов); экологические и медицинские факторы (гормональные нарушения, ожирение, бесплодие). "Неудивительно, что в Америке семьи решают иметь меньше детей, ведь расходы могут привести к банкротству", - считает Саманта Карлин, эксперт по правам женщин.