В Латвии продолжает снижаться рождаемость - менее 10 000 новорожденных за десять месяцев

За десять месяцев 2025 года родилось 5162 мальчика, что на 3,8% или 204 меньше, чем годом ранее, и 4725 девочек, что на 16,1% или 904 меньше. В октябре в Латвии зарегистрированы 1004 новорожденных, что на 1,6% или 16 меньше, чем в октябре 2024 года, в том числе 519 мальчиков и 485 девочек.