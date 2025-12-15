ФОТО: зимой за фруктами на Центральный рынок в Риге! Латвийские яблоки от 1 евро и другие находки

Латвийские яблоки разных сортов продаются за цену, начиная от 1,20 до 2 евро за килограмм. Груши тоже местные, по 3,99 евро, сочные и ароматные. Любители витаминных ягод оценят облепиху за 6 евро за пластиковое ведерко и калину по 5 евро — идеальные добавки в зимние чаи или смузи.