Сегодня 15:02
ФОТО: зимой за фруктами на Центральный рынок в Риге! Латвийские яблоки от 1 евро и другие находки
Зима - не повод отказываться от сочных фруктов. На Центральном рынке в Риге продавцов не много, но выбор есть.
Латвийские яблоки разных сортов продаются за цену, начиная от 1,20 до 2 евро за килограмм. Груши тоже местные, по 3,99 евро, сочные и ароматные. Любители витаминных ягод оценят облепиху за 6 евро за пластиковое ведерко и калину по 5 евро — идеальные добавки в зимние чаи или смузи.
Цитрусовые традиционно поднимают настроение в этот период: мандарины стоят 2,50 евро, а уцененные — всего 99 центов, апельсины — 1,99 евро. Особая зимняя экзотика — хурма, от 1,99 до 3,99 евро за килограмм, а гранаты — от 1,99 до 4 евро.
Даже в холодные дни Центральный рынок дарит летнее настроение и витамины: приходите, выбирайте любимые фрукты и создавайте яркие зимние десерты прямо на своей кухне.