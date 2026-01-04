Не смогли воспитать гуманизм: латвийсий писатель обвинил русскую литературу и предложил заменить ее украинской

Латвийский журналист и писатель Имантс Лиепиньш выступил с резким заявлением, предложив полностью исключить русскую литературу из образовательных программ Латвии — от школ до университетов. По его мнению, даже признанные гуманисты и классики русской литературы не смогли выполнить свою главную культурную миссию. В социальных сетях Лиепиньш подчеркивает, что речь не идет об отказе от всего русского как такового. Проблема, по его словам, глубже: «Даже действительно уважаемые русские писатели — включая реалистов и гуманистов — в итоге потерпели неудачу в своем труде».