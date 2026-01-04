Эксперт объяснил, что будет с ценами на электроэнергию в Латвии в 2026 году
В энергетической отрасли в этом году существенным вызовом станет привлечение инвестиций и адаптация к новым требованиям регулирования, заявил председатель правления энергокомпании Enefit Мартиньш Ванцанс.
«Глядя на 2026 год, рынок продолжит жить в новой реальности, где основной тон задают колебания выработки возобновляемой энергии, требования к стабильности системы и погодные условия», отметил Ванцанс, добавив, что ценовая динамика останется выраженно нестабильной. Будут периоды с очень низкими или даже отрицательными ценами при высокой выработке солнечной и ветровой энергии, а также часы с существенно более высокими ценами, когда погодные условия окажутся неблагоприятными или потребуется задействовать ископаемые ресурсы.
Латвия и Эстония продолжат реновацию латвийско-эстонского межсоединения, поэтому и в 2026 году сохранятся определенные ценовые различия. На рынок будут и дальше выходить новые ветряные, а особенно солнечные мощности, что позволит Латвии сокращать отставание от соседних стран. В связи с этим возобновляемая энергетика в 2026 году будет играть еще более значимую роль и продолжит определять ценовую динамику.
Ванцанс подчеркнул, что в 2026 году очень важную роль будут играть аккумуляторные системы хранения энергии. Совокупная емкость батарей в Латвии превысит 100 мегаватт, что поможет сглаживать экстремальные скачки затрат на балансирование и сделает электросеть более устойчивой. Это не устранит рыночную волатильность, однако заметно смягчит ее наиболее резкие проявления.
