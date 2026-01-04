Эксперт объяснил, что будет с ценами на электроэнергию в Латвии в 2026 году

Латвия и Эстония продолжат реновацию латвийско-эстонского межсоединения, поэтому и в 2026 году сохранятся определенные ценовые различия. На рынок будут и дальше выходить новые ветряные, а особенно солнечные мощности, что позволит Латвии сокращать отставание от соседних стран. В связи с этим возобновляемая энергетика в 2026 году будет играть еще более значимую роль и продолжит определять ценовую динамику.