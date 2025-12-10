Несмотря на все новые ветряки, Латвия до сих пор не может полностью обеспечить себя электроэнергией

В обзоре говорится, что в целом в третьем квартале 2025 года в странах Балтии было произведено 4 149 ГВт·ч электроэнергии, что на 7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее быстрый рост производства был в Латвии — на 34%, тогда как в Литве объёмы производства увеличились на 5%, а в Эстонии сократились на 13%.