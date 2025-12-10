Несмотря на все новые ветряки, Латвия до сих пор не может полностью обеспечить себя электроэнергией
Комиссия по регулированию общественных услуг (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija - SPRK) опубликовала данные рынка электроэнергии за третий квартал 2025 года.
В обзоре говорится, что в целом в третьем квартале 2025 года в странах Балтии было произведено 4 149 ГВт·ч электроэнергии, что на 7% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее быстрый рост производства был в Латвии — на 34%, тогда как в Литве объёмы производства увеличились на 5%, а в Эстонии сократились на 13%.
В Латвии существенно вырос объём производства на гидроэлектростанциях (+125%) и солнечных электростанциях (+60%). Между тем в когенерационных станциях производство электроэнергии уменьшилось на 30%, а на ветряных электростанциях — на 33%. Латвия обеспечила своё потребление электроэнергии на уровне 74%.
В Латвии при этом сохраняется отрицательное сальдо торговли электроэнергией: в третьем квартале 2025 года было импортировано 1 072 ГВт·ч электроэнергии, а экспортировано 613 ГВт·ч, что сформировало сальдо – 459 ГВт·ч. По сравнению с предыдущим годом экспорт увеличился на 6%, а импорт сократился на 17%.