Линда Мурниеце жалуется, что Служба госдоходов ее преследует. "Это происходит не только со мной!"
Предпринимательница Линда Мурниеце утверждает, что Служба государственных доходов (VID, СГД) ее преследует, необоснованно часто требуя предоставлять различные пояснения.
Мурниеце отмечает, что с сентября, когда она начала публично говорить о неясностях с уплатой налогов для предпринимателей, использующих платформу Booking.com, она получила неоправданно большое количество писем от СГД — даже четыре за один месяц.
«Я бы даже сказала, что у двух из них было обоснование, потому что сложный переход от управления гостиницей к своему домику в лесу действительно трудно сразу понять. Обороты по счету с сотен и десятков тысяч сразу падают до нескольких сотен или тысяч в месяц, и это не так просто осмыслить. Но я все объяснила, и дополнительных вопросов у СГД не возникло».
«СГД многократно просит разъяснять одно и то же»
«Сегодня мне пришло требование, согласно которому я должна объяснить, как я, будучи единственным работником своей фирмы, содержу домик и почему являюсь единственной… До этого СГД хотела, чтобы владельцы домиков стали плательщиками НДС, и я таким стала. И как частное лицо, и как владелица предприятия… Похоже, я была одной из немногих, кто в сентябре оплатил задним числом доначисленный СГД счет за три года, о соразмерности которого до сих пор идут споры. Остальные заметили мою борьбу и выждали, чтобы решить это законно, но без таких огромных платежей, как в моем случае», — говорит Мурниеце.
«Теперь все доходы от домика я направляю на счет фирмы. Помогаю приводить в порядок соседние домики и выставляю за это счета от имени фирмы. Езжу в библиотеки читать лекции о своей политической карьере и тоже выставляю счета от фирмы. Плачу НДС с каждой сделки».
«Сегодня я должна объяснять, почему неправильно учтены счета Dokobit на 45 евро. И перипетии со счетами Booking, которые я уже несколько раз объясняла. И что не так с покупкой компьютера за 1300 евро два года назад… И зачем мне машина для осуществления хозяйственной деятельности. Мне есть что объяснить и уточнить, в том числе по покупке компьютера и правильному оформлению документов. Я это уже объясняла в сентябре. И в октябре, и в ноябре», — недоумевает предпринимательница.
«Но затем следует множество пунктов с требованиями предоставить за три года всю бухгалтерскую документацию, все заключенные договоры (которых в гостинице три года назад могли быть сотни и многие в бумажном виде), все распечатки счетов, все выставленные счета и подтверждения их оплаты… Я даже не буду перечислять все, что требует СГД».
«Из-за СГД пришлось подготовить около 500 документов»
«В прошлый раз я заплатила бухгалтерской фирме довольно крупную сумму, потому что по требованию СГД они сканировали документы и размещали их на сайте, куда СГД потребовал их загрузить — примерно 500 документов! Без объяснения, почему и что именно было неясно из уже ранее представленного. Это аудит? Нет, это запрос информации. На подготовку которого требуется как минимум две недели и снова значительная сумма денег для оплаты работы людей. Если у меня нет этих средств, а это реальность, то что мне делать?
Можно долго писать о том, что я об этом думаю. Коротко — это преследование. Я понимаю, что не первая и не единственная, с кем это происходит. Совсем недавно уже было судебное решение по делу о чрезмерных требованиях информации от предпринимателей. СГД этот суд проиграл», — заявляет Мурниеце.
«На счете хозяйки Salnēnu нет больших денег. Пара тысяч, возможно. То, что я отложила на уплату налогов (разумеется! А на что же еще?). Но я поработаю и найду деньги на юриста, который сможет доказать чрезмерный интерес ко мне и моему скромному бизнесу».
«Грустно. Очень. Даже мне — закаленной бойцу. И человеку, который знает, что ничего ни у кого не украл и никого не обманул, кажется, что что-то не так. А моя фирма, как многим известно, в июне прошлого года получила от СГД признание как добросовестный налогоплательщик. Налоговой задолженности у фирмы тоже нет. Я бы сказала — за счет моего личного долга».
«И страшно. Потому что трудно доказать, что ванна необходима в бизнесе по размещению гостей, если СГД решит, что без ванны можно обойтись. Шутка. Но близко к правде. К сожалению».