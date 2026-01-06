Линда Мурниеце жалуется, что Служба госдоходов ее преследует. "Это происходит не только со мной!"

«В прошлый раз я заплатила бухгалтерской фирме довольно крупную сумму, потому что по требованию СГД они сканировали документы и размещали их на сайте, куда СГД потребовал их загрузить — примерно 500 документов! Без объяснения, почему и что именно было неясно из уже ранее представленного. Это аудит? Нет, это запрос информации. На подготовку которого требуется как минимум две недели и снова значительная сумма денег для оплаты работы людей. Если у меня нет этих средств, а это реальность, то что мне делать?