В рижском дворе произошло страшное: соседи до утра не знали, что случилось под их окнами

Сами полицейские согласились, что разумнее было подогнать служебный автомобиль к другой стороне дома. Здесь они работали с раннего утра, когда получили первый вызов о мужчине, выпавшем из окна квартиры на четвертом этаже. Жители дома не успели заметить сам момент падения, но рассказывали, что те или иные непонятные звуки из этой квартиры доносились еще ночью. О том, что произошло нечто трагическое, после семи утра свидетельствовала активная работа экстренных служб. «Но я слышала, что там где-то выбили дверь или что-то в этом роде. Там были полицейские машины, по-моему, скорая помощь. Там стояла даже пожарная машина», — рассказывала жительница пятого этажа Лидия.