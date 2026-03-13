В рижском дворе произошло страшное: соседи до утра не знали, что случилось под их окнами
Трагедия в Зиепниеккалнсе — в доме на улице Пипеню мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа и погиб. Жители дома рассказывают, что ночью были слышны странные звуки, однако о страшном происшествии они узнали лишь тогда, когда на место прибыли службы и утром полиция начала стучать в двери.
Тело погибшего медики накрыли синей пленкой, а патруль полиции у дома охранял периметр и, предположительно, ждал прибытия сотрудников морга. Однако способность полиции контролировать место происшествия вызывала вопросы. Пока детская площадка и оставленное без присмотра тело находились за домом, полицейский экипаж стоял с другой стороны — у входа, сообщает «Degpunktā».
Сами полицейские согласились, что разумнее было подогнать служебный автомобиль к другой стороне дома. Здесь они работали с раннего утра, когда получили первый вызов о мужчине, выпавшем из окна квартиры на четвертом этаже. Жители дома не успели заметить сам момент падения, но рассказывали, что те или иные непонятные звуки из этой квартиры доносились еще ночью. О том, что произошло нечто трагическое, после семи утра свидетельствовала активная работа экстренных служб. «Но я слышала, что там где-то выбили дверь или что-то в этом роде. Там были полицейские машины, по-моему, скорая помощь. Там стояла даже пожарная машина», — рассказывала жительница пятого этажа Лидия.
На вопрос, слышал ли он какой-либо шум, житель третьего этажа Александр отвечал отрицательно:
«Ничего не было слышно, ничего. Пока нас не разбудили, пока полиция не разбудила, мы ничего не знали».
После осмотра вскрытой квартиры стражи порядка обходили соседей и, держа в руках фотографию погибшего, спрашивали, знаком ли им этот мужчина. Некоторым жильцам казалось, что они его видели, однако, скорее всего, он не был жителем этого дома.
«Показывали фотографию, но я не знаю, кто это. Мы с соседкой шли, а он спускался вниз. Но, может быть, неделю назад, может, меньше. (DP: А кто он? Может, все-таки живет здесь?) В нашем подъезде такие не живут», — рассказала жительница дома.
Полиция сообщила, что личность мужчины была установлена, а первоначальная информация свидетельствовала о том, что он выпрыгнул из кухонного окна квартиры. Обстоятельства указывали на возможное самоубийство.