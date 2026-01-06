Смена картинки без перелетов: Вильнюс назвал поводы посетить город в 2026 году, начиная с января

Балтийская кухня со звездами Michelin. Вильнюсская гастрономия привлекает все больше международного внимания: в городе есть четыре ресторана со звездами Michelin, и, как отмечается, столик там можно забронировать без ожидания в несколько месяцев. Среди вариантов — Nineteen18, современный ресторан с сезонными дегустационными сетами и акцентом на свежие продукты, а также Džiaugsmas, предлагающий изысканные блюда с литовским вдохновением в спокойной атмосфере, с упором на чистый вкус и простоту.