Смена картинки без перелетов: Вильнюс назвал поводы посетить город в 2026 году, начиная с января
В этом году Вильнюс предлагает гостям насыщенную программу мероприятий. Город обещает полный набор для отдыха: удобный проезд, изысканную кухню в ресторанах со звездами Michelin, новый пивной спа, а также популярные ярмарки и фестивали.
У латвийских путешественников, которые посетят Вильнюс в 2026 году, будет много поводов для поездки.
Удобное прибытие на поезде. Поезд Рига-Вильнюс идет около 4 часов, поэтому маршрут хорошо подходит для выходных. В литовских поездах есть кондиционер, места для багажа и вагон питания, где предлагают горячие напитки и перекусы — гости прибудут отдохнувшими и готовыми знакомиться с городом.
Балтийская кухня со звездами Michelin. Вильнюсская гастрономия привлекает все больше международного внимания: в городе есть четыре ресторана со звездами Michelin, и, как отмечается, столик там можно забронировать без ожидания в несколько месяцев. Среди вариантов — Nineteen18, современный ресторан с сезонными дегустационными сетами и акцентом на свежие продукты, а также Džiaugsmas, предлагающий изысканные блюда с литовским вдохновением в спокойной атмосфере, с упором на чистый вкус и простоту.
Испытать что-то новенькое - пивной спа. Тем, кто ищет что-то необычное, в 2026 году обещают первый в городе Alus Spa — пивной спа в самом сердце Старого города, где ингредиенты пивоварения соединят с оздоровительными процедурами.
Справиться с январской хандрой на Вильнюсском фестивале света. Январь в Балтии часто бывает непростым — короткий день, длинные ночи и привычное серое небо. Смена обстановки помогает сохранить настроение, и хотя Вильнюс не предложит тропиков, он может дать новые впечатления. Тем, кому нравится Staro Rīga в ноябре, предлагают обратить внимание на Вильнюсский фестиваль света 23–25 января: международные световые инсталляции меняют облик города, а художники со всего мира подсвечивают исторические здания и общественные пространства в дни празднования дня рождения Вильнюса.
Познакомиться с традиционной ярмаркой Казюкас. Крупнейшая в регионе традиционная ярмарка ремесел и еды каждую весну собирает гостей. В 2026 году она пройдет с 6 по 8 марта. В программе — ремесленные изделия, традиционные вербы (композиции из высушенных цветов и растений), местные угощения и весенняя атмосфера.
Попробовать шальтибарщай на Фестивале розового супа. Этот фестиваль проходит уже четвертый год и стал региональным феноменом. В 2026 году его расширят до трех полных дней — с 29 по 31 мая. На время события Вильнюс «становится розовым»: концерты, активности и множество вариаций любимого холодного свекольного супа обещают сделать фестиваль одной из самых необычных балтийских поездок.
Вернуться за культурой. От Дня уличной музыки в мае и празднования Янова дня (Лиго/Йонинес) в июне до Vilnius Fiesta в сентябре и Гастрономической недели в ноябре — город поддерживает стабильный ритм фестивалей и событий, давая повод приезжать в течение всего года.
Открытия за пределами Старого города. Даже те, кто уже бывал в Вильнюсе, найдут новые места — особенно в менее известных, но не менее интересных районах. Naujamiestis (Новый город) предлагает динамичную ночную жизнь в переоборудованных индустриальных пространствах, включая Loftas, Kablys и Demo. В спокойном районе Žvėrynas можно увидеть деревянную архитектуру и прогуляться по большому парку Vingis, а в некоторых частях Šnipiškės ощущается почти «деревенская» атмосфера.
Для отдыха на природе легко добраться до обновленных пляжей Valakampiai или у озера Balžis — на автобусе, велосипеде или такси. Исторический комплекс мельниц Belmontas называют интересным объектом для посещения и удобной отправной точкой для прогулок по лесу.
Вильнюс также известен традициями саун и спа. Выбор широк: от аутентичных деревянных саун с банными мастерами (например, Ivanas muša gongą) до минималистичных велнес-центров Bokšto Spa. Среди необычных форматов — дубовые бочковые ванны с хмелем и пивными экстрактами в Alus Spa Vilnius, открытие которого заявлено на январь 2026 года.