Полиция раскрыла опасную схему - в Риге людей грабили под видом покупателей из Telegram

Сотрудники Северного и Восточного управлений Рижской полиции в ходе оперативных и следственных действий установили, что оба преступления совершил один и тот же человек — молодой человек 2006 года рождения, который уже ранее попадал в поле зрения полиции. Подозреваемый был задержан 4 марта. Полиции удалось вернуть игровую консоль, заложенную в ломбарде; в ближайшее время ее передадут законному владельцу.