Полиция раскрыла опасную схему - в Риге людей грабили под видом покупателей из Telegram
Государственная полиция задержала молодого человека 2006 года рождения по подозрению как минимум в двух грабежах в Риге.
Как сообщили в Государственной полиции, злоумышленник выбирал своих жертв, в том числе подростков, в мессенджере Telegram. В переписке он представлялся покупателем, а во время личной встречи, угрожая ножом или предметом, похожим на огнестрельное оружие, грабил продавца.
Первый случай грабежа был зарегистрирован 28 февраля в районе Пурвциемс. Один несовершеннолетний разместил в Telegram объявление о продаже своей одежды. Во время встречи лжепокупатель достал предмет, похожий на огнестрельное оружие, отнял вещи и попытался скрыться.
Пострадавший сразу сообщил о случившемся своему отцу, которому удалось выследить грабителя и догнать его в одном из местных продуктовых магазинов. Между ними произошла физическая стычка, во время которой у нападавшего выпал предмет, похожий на оружие, однако ему удалось сбежать с похищенной одеждой.
Уже на следующий день, 1 марта, в центре Риги было зафиксировано похожее преступление. На этот раз грабитель, угрожая ножом, отнял игровую консоль PlayStation у 14-летнего мальчика.
Сотрудники Северного и Восточного управлений Рижской полиции в ходе оперативных и следственных действий установили, что оба преступления совершил один и тот же человек — молодой человек 2006 года рождения, который уже ранее попадал в поле зрения полиции. Подозреваемый был задержан 4 марта. Полиции удалось вернуть игровую консоль, заложенную в ломбарде; в ближайшее время ее передадут законному владельцу.
По обоим случаям начаты уголовные процессы по части первой статьи 176 Уголовного закона о грабеже. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.
Учитывая схему действий задержанного, Государственная полиция не исключает, что от его противоправных действий могли пострадать и другие люди. Правоохранители просят возможных пострадавших откликнуться, позвонив по телефонам 670 86 418 или 112.