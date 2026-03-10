Более десяти служб не могут справиться с одним учеником - насилие в школе Озолниеки продолжается уже много лет

Также Управление образования Елгавского края с 2022 года для решения случая привлекло помощь нескольких учреждений, например к решению ситуации были привлечены Служба надзора за правами ребенка Центра защиты детей, Отдел интервенции по вопросам насилия, Департамент защиты прав ребенка и Департамент надзора за сиротскими судами, Департамент надзора Государственной службы качества образования, Бюро омбудсмена и другие. Были организованы несколько межведомственных совещаний разных уровней. «Сложность ситуации создает и то, что в ее решении участвуют два самоуправления. В настоящее время, учитывая обострение ситуации, повторно организуются встречи сотрудников ответственных учреждений обоих вовлеченных самоуправлений — как Елгавского края, так и города Елгавы — в попытке достичь наилучшего возможного решения, которое удовлетворило бы все вовлеченные стороны», — утверждают в самоуправлении края.