Более десяти служб не могут справиться с одним учеником - насилие в школе Озолниеки продолжается уже много лет
Ситуация вокруг ученика из школы Озолниеки вышла далеко за рамки одного класса: в поисках решения задействованы два самоуправления, полиция и десятки ответственных служб, но конфликт продолжает обостряться.
В феврале несколько средств массовой информации сообщили о неком агрессивном ученике в средней школе Озолниеки, от которого эмоционально и физически страдают как ученики, так и педагоги. В самоуправлении Елгавского края признали, что ситуация в средней школе Озолниеки находится на повестке дня самоуправления уже несколько лет, однако ее усложняет участие нескольких самоуправлений, а также государственных учреждений в поиске решения.
«При участии Управления образования Елгавского края и средней школы Озолниеки ищутся наиболее подходящие способы, как разрешить ситуацию как в наилучших интересах этого конкретного ребенка, так и обеспечив права других учащихся на безопасную среду, качественное образование, уважительное отношение и право педагогов школы на благоприятную и безопасную рабочую среду», — утверждают в самоуправлении.
Местная власть также подчеркивает, что любой вид насилия в образовательном учреждении недопустим — ни против учащихся, ни против педагогов, ни против остального персонала школы.
Решение подобных сложных случаев — это не только реагирование на один отдельный случай, но и систематическая превентивная работа, утверждают в самоуправлении. В школе регулярно реализуются воспитательные и профилактические мероприятия, которые способствуют уважительной взаимной коммуникации, навыкам разрешения конфликтов и ответственному поведению. Одновременно в самоуправлении подчеркивают, что важно упомянуть и роль родителей, ответственность и участие в образовательном процессе и сотрудничестве с образовательным учреждением и специалистами, чтобы совместными усилиями способствовать учебным результатам и поведению учеников.
«Наблюдая особенности поведения и общения ученика, а также принимая во внимание доступную образовательному учреждению информацию, с 2022 года учащемуся в средней школе Озолниеки обеспечена поддержка, в том числе к конкретному ученику был прикреплен помощник педагога», — информируют в самоуправлении края.
В мае 2022 года о физическом насилии ребенка против другого учащегося образовательное учреждение проинформировало Центр защиты детей, Елгавский сиротский суд и Управление социальных дел Елгавы, прося оказать семье поддержку в срочном порядке, обеспечив, чтобы ребенок получил помощь специалистов, чтобы поведенческие трудности были устранены или уменьшены настолько, чтобы ребенок мог включиться в процесс обучения, не угрожая безопасности, здоровью и жизни других детей.
В этом заявлении образовательное учреждение также упомянуло факт, что родители класса испытывают тревогу за безопасность своих детей в образовательном учреждении.
Также Управление образования Елгавского края с 2022 года для решения случая привлекло помощь нескольких учреждений, например к решению ситуации были привлечены Служба надзора за правами ребенка Центра защиты детей, Отдел интервенции по вопросам насилия, Департамент защиты прав ребенка и Департамент надзора за сиротскими судами, Департамент надзора Государственной службы качества образования, Бюро омбудсмена и другие. Были организованы несколько межведомственных совещаний разных уровней. «Сложность ситуации создает и то, что в ее решении участвуют два самоуправления. В настоящее время, учитывая обострение ситуации, повторно организуются встречи сотрудников ответственных учреждений обоих вовлеченных самоуправлений — как Елгавского края, так и города Елгавы — в попытке достичь наилучшего возможного решения, которое удовлетворило бы все вовлеченные стороны», — утверждают в самоуправлении края.
В производстве сиротского суда края также имеется административное дело, в котором «проводятся необходимые действия для обеспечения интересов ребенка».
В свою очередь Государственная полиция сообщила, что в связи с этим учеником начато несколько административных процессов, а также ведомственные проверки по фактам физического и эмоционального насилия. Четыре административных дела находятся на стадии рассмотрения в детской подкомиссии Административного комитета Елгавы.
Также Административная комиссия самоуправления Елгавы информирует, что в соответствии с законом «О применении к детям принудительных мер воспитательного характера» подобные дела рассматриваются на закрытых заседаниях административной комиссии, и информация о делах не подлежит разглашению.