В Латвии все больше людей боятся одного и того же - что денег на коммуналку просто не хватит
Каждый третий житель Латвии, или 37%, признает, что его беспокоит, сможет ли он оплачивать ежемесячные коммунальные платежи, свидетельствуют данные опроса, проведенного крупнейшей частной энергетической компанией региона Балтии и Финляндии Elenger.
Жители указывают, что, возможно, будут задерживать оплату коммунальных счетов, смогут покрыть только часть счетов, а в отдельных случаях не смогут оплатить их вовсе. Часть жителей также признает, что пока не может оценить свои возможности справляться с оплатой коммунальных услуг.
Чаще всего тревогу по поводу способности оплачивать коммунальные платежи выражают молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, а также жители в возрасте от 40 до 49 лет и проживающие в Латгале. Реже всего такие опасения звучат среди жителей Риги и Видземе.
«Из-за сильных морозов в январе и феврале в Латвии был достигнут рекордный уровень потребления газа за последние пять лет. Более суровая зима повлияла на рост потребления и в других странах Европы. Однако, несмотря на существенный рост спроса, цена на природный газ в январе этого года снизилась примерно на 38% по сравнению с январем прошлого года. При этом нужно учитывать, что в последние годы на рынке природного газа наблюдались выраженные ценовые колебания, на которые влияют как погодные условия, так и геополитическая ситуация, а также изменения глобального спроса. И сейчас в связи с событиями в Иране мы наблюдаем резкие изменения биржевых цен на природный газ, нефть и электроэнергию. Поэтому жителям, выбирая договор на поставку природного газа, важно тщательно оценивать свои привычки потребления и уровень готовности к риску, решая между предложениями с фиксированной и переменной ценой. Фиксированная ставка обеспечивает предсказуемость в долгосрочной перспективе, тогда как переменная ставка позволяет более гибко реагировать на снижение рыночных цен. Независимо от того, вызывает ли сейчас оплата счетов трудности или нет, призываю жителей пересмотреть свои договоры и оценить возможности сэкономить, учитывая доступные на рынке предложения», — говорит исполнительный директор и председатель правления SIA Elenger Давис Скулте.
Несмотря на высокий спрос в Латвии, сложные условия поставок в начале года из-за морозов, а также нынешнюю ситуацию с прекращением поставок природного газа от одного из крупнейших в мире производителей — QatarEnergy, фактических перебоев в поставках газа в Европу нет, и доступность природного газа в Латвии не находится под угрозой. Elenger является крупнейшим торговцем природным газом в странах Балтии и Финляндии с долей рынка 23% в этом регионе. Elenger поставляет природный газ из Норвегии и США, а также резервирует мощности в терминалах Клайпеды (Литва) и Инкоо (Финляндия), а также в Инчукалнском подземном газохранилище. Это позволяет Elenger формировать собственный портфель поставок с достаточным запасом надежности, обеспечивая клиентам стабильные и надежные поставки природного газа на протяжении всего отопительного сезона. Поэтому даже при росте геополитической напряженности безопасность поставок в Латвии не находится под угрозой, и природного газа хватит до самого окончания отопительного сезона.
Опрос Elenger проводился в сотрудничестве с Norstat Latvija в январе 2026 года и в сентябре 2024 года. В обоих опросах приняли участие 1006 жителей в возрасте от 18 до 76 лет.