В Латвии все больше людей боятся одного и того же - что денег на коммуналку просто не хватит

«Из-за сильных морозов в январе и феврале в Латвии был достигнут рекордный уровень потребления газа за последние пять лет. Более суровая зима повлияла на рост потребления и в других странах Европы. Однако, несмотря на существенный рост спроса, цена на природный газ в январе этого года снизилась примерно на 38% по сравнению с январем прошлого года. При этом нужно учитывать, что в последние годы на рынке природного газа наблюдались выраженные ценовые колебания, на которые влияют как погодные условия, так и геополитическая ситуация, а также изменения глобального спроса. И сейчас в связи с событиями в Иране мы наблюдаем резкие изменения биржевых цен на природный газ, нефть и электроэнергию. Поэтому жителям, выбирая договор на поставку природного газа, важно тщательно оценивать свои привычки потребления и уровень готовности к риску, решая между предложениями с фиксированной и переменной ценой. Фиксированная ставка обеспечивает предсказуемость в долгосрочной перспективе, тогда как переменная ставка позволяет более гибко реагировать на снижение рыночных цен. Независимо от того, вызывает ли сейчас оплата счетов трудности или нет, призываю жителей пересмотреть свои договоры и оценить возможности сэкономить, учитывая доступные на рынке предложения», — говорит исполнительный директор и председатель правления SIA Elenger Давис Скулте.