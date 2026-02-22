Одна мелочь в Smart-ID может открыть доступ к вашим счетам - и вы сами это подтвердите

Второй — когда человек сам раскрывает данные в процессе мошенничества. Например, ввод PIN-кода в инструменте аутентификации может дать злоумышленнику доступ к аккаунту. Информация, доступная в аккаунте, затем используется, чтобы общение выглядело более убедительным — будто с человеком действительно связывается банк или другая официальная организация. Человеку кажется, что у мошенника есть сведения, известные только представителю учреждения, но в реальности злоумышленник может просто подключиться к сервису как клиент и видеть ту же информацию, что и пользователь.