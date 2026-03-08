"Либо оплачиваешь счета, либо ешь": в Латвии все больше людей обращаются за продуктовыми наборами

А Дайга раньше работала продавцом. Потом тяжело заболела и теперь ждет пенсию. «Это очень важно. Бывает, что мне приходится выбирать между лекарствами и едой, и благодаря пожертвованиям я могу позволить себе лекарства, - рассказала Дайга. - Овощи в магазине я позволить себе не могу. Здесь я их получаю. Пособие по инвалидности у меня настолько маленькое, что на него невозможно выжить. Спасибо Rimi, которые жертвуют продукты, и Илмару, который все это добровольно раздает. Благодаря этому мы сыты».