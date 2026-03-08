"Либо оплачиваешь счета, либо ешь": в Латвии все больше людей обращаются за продуктовыми наборами
Тяжелая зима, дорогие коммунальные услуги и рост цен все сильнее бьют по жителям Латвии: в местах, где малоимущие могут получить продуктовые наборы и пожертвованные магазинами продукты, число нуждающихся выросло в среднем на 15–20%. Среди тех, кто приходит за помощью, — безработные, люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры и украинские беженцы.
В Риге, на улице Таллинас, 81, по вторникам и четвергам двери открываются часто, потому что здесь находится пункт раздачи продуктов. Малоимущие получают продуктовые наборы, софинансируемые Европейским союзом. Кроме того, здесь раздают продукты, которые в рамках проекта «Paēdušai Latvijai» жертвуют покупатели и супермаркеты, сообщает LSM.lv.
Дзинтра живет одна. Муж умер, а сама она борется с раком и огромными счетами. Статус малоимущей ей приходится продлевать каждые шесть месяцев.
«Наверное, ждут, что я уйду в мир иной, - говорит Дзинтра. - За квартиру надо платить, все идет своим чередом. Живу сегодняшним днем. Каша очень хорошая, рис, макароны. Просто замечательно».
А Дайга раньше работала продавцом. Потом тяжело заболела и теперь ждет пенсию. «Это очень важно. Бывает, что мне приходится выбирать между лекарствами и едой, и благодаря пожертвованиям я могу позволить себе лекарства, - рассказала Дайга. - Овощи в магазине я позволить себе не могу. Здесь я их получаю. Пособие по инвалидности у меня настолько маленькое, что на него невозможно выжить. Спасибо Rimi, которые жертвуют продукты, и Илмару, который все это добровольно раздает. Благодаря этому мы сыты».
Тем временем Илмар идет за очередной коробкой. Магазин жертвует продукты, у которых подходит к концу срок годности. «Это вопрос человечности. Те, кто может, пусть задумаются. Спасибо высшим силам. Это человечность. Чистая человечность, - рассуждает Илмар. - Рост цен, подорожание электричества — пенсии и зарплаты за этим не поспевают. Вот вам и ответ. Если человек не оплатит коммунальные услуги, будет штраф. Он либо покупает некачественную еду, либо не ест. Но как долго можно не есть?»
Руководитель продовольственного банка «Paēdušai Latvijai» Агита Краукле указала, что с помощью продуктовых наборов и пожертвований от магазинов организация ежемесячно помогает 20 000 человек: «У нас 50 организаций-партнеров по всей Латвии. И в ходе внутреннего опроса мы пришли к выводу, что средний рост составил от 15 до 20%. Это очень зависит от места. В Латгале и приграничье ситуация самая тяжелая. 14 марта у нас снова пройдет акция по сбору продуктовых наборов, и каждый может наполнить пакет по своему усмотрению и возможностям. В повседневном режиме можно жертвовать деньги. Или отвезти продукты в ближайший пункт выдачи. Или привезти их кому-то домой».