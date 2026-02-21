Удары бутылкой и угрозы убийства: в латвийской школе годами не могут остановить агрессивного ученика
В средней школе в Озолниеки Елгавского края уже несколько лет продолжаются серьезные случаи насилия со стороны одного ученика. Пострадали дети и учителя, а ответственные службы до сих пор не нашли действенного решения.
В средней школе в Озолниеки на протяжении нескольких лет сохраняются серьезные проблемы с насилием, в которых замешан один ученик. Пострадали как дети, так и педагоги — зафиксированы удары, пинки, укусы, угрозы и другие нападения. В отдельных случаях учительнице бутылкой разбили голову, педагогов валили на землю, а школьникам высказывались угрозы убийством, сообщает программа Латвийского телевидения «Panorāma».
Несколько родителей и сотрудников школы готовы говорить о происходящем только анонимно, опасаясь последствий. Одна мать рассказала, что ее ребенку угрожали убийством. В других случаях ученик приносил в школу зажигалки и нож, угрожая поджечь учебное заведение или причинить вред другим.
Агрессивный школьник еще не достиг возраста уголовной ответственности. В Государственной полиции подтвердили, что начаты несколько административных процессов и проверок по фактам физического и эмоционального насилия, четыре дела сейчас находятся на рассмотрении. Созывались межведомственные совещания, однако нападения не прекратились.
Руководство школы публичных комментариев не дает, но заявляет, что исчерпало свои возможности. В Управлении образования Елгавского края признают — существуют ситуации, с которыми образовательные учреждения в одиночку справиться не могут.
Между вовлеченными структурами также есть разногласия. В Государственной службе качества образования допускают, что самоуправление не полностью использовало доступные механизмы, тогда как в сиротском суде отмечают — имеющиеся доказательства не подтверждают, что родители не выполняют свои обязанности. Профсоюз работников образования и науки Латвии считает, что сиротскому суду следовало активнее использовать свои полномочия.
Центр защиты прав детей признает, что в сложных случаях межведомственное сотрудничество часто оказывается медленным и недостаточно эффективным. И в этой ситуации за год решение так и не найдено.
Большинство вовлеченных сторон считают, что проблему затягивают, и существует риск увеличения числа пострадавших, если не будет найдено своевременное и эффективное решение. Главный вопрос — смогут ли службы договориться о конкретных действиях до того, как последствия станут еще серьезнее.