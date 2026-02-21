Удары бутылкой и угрозы убийства: в латвийской школе годами не могут остановить агрессивного ученика

В средней школе в Озолниеки на протяжении нескольких лет сохраняются серьезные проблемы с насилием, в которых замешан один ученик. Пострадали как дети, так и педагоги — зафиксированы удары, пинки, укусы, угрозы и другие нападения. В отдельных случаях учительнице бутылкой разбили голову, педагогов валили на землю, а школьникам высказывались угрозы убийством, сообщает программа Латвийского телевидения «Panorāma».