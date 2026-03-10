В Риге больше не будет Nextbike: почему прокатные велосипеды уходят с улиц города
Комиссия Сейма по народному хозяйству решила, что с 1 апреля 2026 года перед каждой поездкой на всех транспортных средствах совместного пользования необходимо будет проводить проверку личности, проверку водительских прав и тест на реакцию. Эти правила распространяются не только на электросамокаты и мопеды, но и на классические механические велосипеды.
В Nextbike LV считают, что затраты на внедрение таких требований несоразмерно высоки, а доступность услуги существенно сократится, поэтому в этом году велосипеды совместного пользования в Риге больше не будут доступны.
Значение велодвижения, особенно велопроката, для улучшения транспортной системы особо подчеркивается в Стратегии устойчивого развития Риги, Программе действий по устойчивой мобильности транспортной системы Риги, Видении мобильности Риги и других документах планирования. Однако в 2024 году Рижская дума приняла обязательные правила, согласно которым все транспортные средства совместного пользования должны быть оснащены механическим устройством ограничения скорости, а также создала зоны в центре города, где запрещено оставлять такие транспортные средства.
Реализация новых требований занимает несоразмерно много времени — за то время, пока пользователь должен пройти проверку личности и тест на реакцию, он уже может пройти это расстояние пешком. Такое требование не соответствует регламенту ЕС о доступности интернет-услуг. Nextbike является крупнейшим в Европе поставщиком услуг велопроката и участвует в муниципальных государственных закупках, где соответствие этому стандарту является обязательным.
«Такие ограничения, скорее всего, были введены для контроля электросамокатов и самоходных велосипедов. Хотя представители отрасли неоднократно указывали на несоразмерность, новые правила все же включают и классические механические велосипеды», — комментирует руководитель SIA Nextbike LV Марцис Блумбергс.
Nextbike LV является членом Латвийской ассоциации мобильности и Латвийского объединения велосипедистов. Вместе со специалистами отрасли они будут искать возможности внести изменения в эти правила и найти решения для продвижения устойчивой мобильности в Латвии.
Зарегистрированные пользователи и в дальнейшем смогут использовать свой аккаунт Nextbike более чем в 300 городах по всему миру, где доступны велосипеды Nextbike.