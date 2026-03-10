В Риге больше не будет Nextbike: почему прокатные велосипеды уходят с улиц города

Реализация новых требований занимает несоразмерно много времени — за то время, пока пользователь должен пройти проверку личности и тест на реакцию, он уже может пройти это расстояние пешком. Такое требование не соответствует регламенту ЕС о доступности интернет-услуг. Nextbike является крупнейшим в Европе поставщиком услуг велопроката и участвует в муниципальных государственных закупках, где соответствие этому стандарту является обязательным.