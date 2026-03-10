В Риге женщина упала с моста и погибла на льду Даугавы, рядом лежал венок из цветов

Также по всему Европейскому союзу жителям доступен кризисный телефон 116123, по которому можно получить немедленную эмоциональную поддержку или записаться на прием к сертифицированному психологу. Телефон помощи детям и подросткам следующий: 116111. «Если у вас возникают мысли о самоубийстве, не стесняйтесь говорить об этом со своими близкими людьми и обращаться за помощью к специалистам — семейному врачу, психиатру, психологу, психотерапевту, специалисту кризисного центра или социальному работнику», — призывает Национальный центр психического здоровья.