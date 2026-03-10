В Риге женщина упала с моста и погибла на льду Даугавы, рядом лежал венок из цветов
В Риге прохожие стали свидетелями падения женщины на лед замерзшей Даугавы с Островного моста. Правоохранители выясняют личность погибшей и обстоятельства случившегося, сообщает передача "Degpunktā".
Как свидетельствует информация, предоставленная оперативными службами, происшествие произошло в районе улицы Краста. Женщина с Островного моста упала на лед замерзшей реки. На место происшествия прибыли спасатели Государственной пожарно-спасательной службы, которые доставили тело погибшей на берег. Вместе с останками с льда был снят также венок из цветов.
Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска подтвердила, что погибшей около 40–45 лет. В настоящее время правоохранители проводят необходимые действия, чтобы установить личность женщины.
«В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона, которая предусматривает ответственность за преступные деяния против здоровья человека. В настоящее время ничто не указывает на наличие преступного деяния, и выясняются все обстоятельства произошедшего», — пояснила Гжибовска передаче.
Куда обращаться за помощью?
В кризисный момент жителям доступен кризисный телефон 67222922 (или 27722292), который работает круглосуточно, и по которому жители могут анонимно изложить свои переживания и получить эмоциональную поддержку от специально обученных специалистов.
Также по всему Европейскому союзу жителям доступен кризисный телефон 116123, по которому можно получить немедленную эмоциональную поддержку или записаться на прием к сертифицированному психологу. Телефон помощи детям и подросткам следующий: 116111. «Если у вас возникают мысли о самоубийстве, не стесняйтесь говорить об этом со своими близкими людьми и обращаться за помощью к специалистам — семейному врачу, психиатру, психологу, психотерапевту, специалисту кризисного центра или социальному работнику», — призывает Национальный центр психического здоровья.