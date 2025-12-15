Бюджет Юрмалы стал жирнее на 15%: на что курорт потратит деньги в 2026 году
Юрмала готовится утвердить бюджет-2026 с заметным приростом: доходы планируют на уровне 133,33 млн евро, а расходы — 132,1 млн.
Бюджет Юрмалы на следующий год будет на 15,35% больше, чем бюджет, запланированный на 2025 год, предусматривает проект решения Юрмальской думы, который планируется утвердить на заседании 18 декабря.
Поступления в бюджет города в 2026 году прогнозируются в размере 133,33 млн евро, что на 13,26% больше по сравнению с уточненным планом бюджетных доходов в 2025 году. По сравнению с первоначально утвержденным планом доходов в 2025 году в размере 115,6 млн евро рост составит 15,35%.
Самоуправление планирует прирост бюджета с учетом того, что поступления подоходного налога с населения по сравнению с уточненным планом на 2025 год в следующем году увеличатся на 13,17 млн евро. Доходы от платы за въезд в город транспортных средств возрастут на 1,56 млн евро, а бюджетные трансферты - на 1,06 млн евро.
Согласно инвестиционному плану самоуправления, крупнейшие вложения в 2026 году предусмотрены в городскую инфраструктуру, в том числе в меры по защите от наводнений и предотвращение эрозии берегов Лиелупе, в развитие и обслуживание водного хозяйства, в развитие системы ливневой канализации и мелиорации, в улучшение качества дорог и улиц, в меры по повышению безопасности дорожного движения.
Расходы Юрмальского самоуправления в следующем году предусмотрены в размере 132,1 млн евро, а занять планируется около 6,9 млн евро.