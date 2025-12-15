Бюджет Юрмалы стал жирнее на 15%: на что курорт потратит деньги в 2026 году

Самоуправление планирует прирост бюджета с учетом того, что поступления подоходного налога с населения по сравнению с уточненным планом на 2025 год в следующем году увеличатся на 13,17 млн евро. Доходы от платы за въезд в город транспортных средств возрастут на 1,56 млн евро, а бюджетные трансферты - на 1,06 млн евро.