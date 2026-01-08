В Латвии строят военный завод в лесу: 50 000 зарядов в год и 20 новых рабочих мест

Сырье для завода будет поставляться зарубежными партнерами корпорации. Кирсе подчеркнула, что проект будет важным важным не только с точки зрения безопасности цепочек поставок боеприпасов, но и для латвийской экономики. "Да, ожидается, что у нас будет оборот и прибыль", - сказала Кирсе, напомнив, что основную часть проекта финансирует Латвийское государство, а остальные инвестиции поступают от Европейского союза.