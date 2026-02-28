Министерство экономики заявило, что за минувшие месяцы люди в Латвии стали лучше жить. А что будет в 2026 году?

В четвертом квартале 2025 года по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года частное потребление увеличилось на 2,2%, что свидетельствует о постепенном улучшении динамики потребления домохозяйств. Росту способствовали стабильная ситуация на рынке труда, повышение заработной платы и замедление инфляции, а также улучшение потребительских настроений. В целом в 2025 году частное потребление выросло на 0,8%, что указывает на постепенную стабилизацию покупательной способности домохозяйств.