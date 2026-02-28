Министерство экономики заявило, что за минувшие месяцы люди в Латвии стали лучше жить. А что будет в 2026 году?
Как сообщает аналитическая служба Министерства экономики, согласно опубликованным Центральным статистическим управлением данным, в четвертом квартале 2025 года ВВП Латвии в сопоставимых ценах был на 2,9% выше, чем годом ранее. В целом за прошлый год экономика выросла на 2,1%, что оценивается как хороший результат с учетом неопределенности внешней среды и геополитических вызовов.
«Несмотря на затянувшуюся геополитическую неопределенность и вызванные ею значительные вызовы, экономическое развитие 2025 года подтверждает, что народное хозяйство Латвии научилось работать в условиях повышенного риска и способно постепенно восстанавливать рост. Улучшению экономической ситуации способствуют несколько важных факторов. Во-первых, инвестиционные потоки — как за счет более эффективного освоения средств фондов ЕС, так и благодаря активному участию частного сектора. Во-вторых, рост объемов кредитования, который способствует расширению предпринимательской деятельности и созданию новых рабочих мест. В-третьих, улучшение динамики потребления домохозяйств», — подчеркивает министр экономики Виктор Валайнис.
В четвертом квартале 2025 года по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года частное потребление увеличилось на 2,2%, что свидетельствует о постепенном улучшении динамики потребления домохозяйств. Росту способствовали стабильная ситуация на рынке труда, повышение заработной платы и замедление инфляции, а также улучшение потребительских настроений. В целом в 2025 году частное потребление выросло на 0,8%, что указывает на постепенную стабилизацию покупательной способности домохозяйств.
В целом в 2025 году в Латвии возобновился экономический рост, которому способствовали увеличение инвестиций, развитие обрабатывающей промышленности и цифровых услуг, а также постепенное восстановление внутреннего потребления. Согласно прогнозам Министерства экономики, в 2026 году рост ВВП может достичь не менее 2,5–3% при увеличении объема инвестиций и экономической активности, снижении геополитической напряженности и более быстром восстановлении внешнего спроса.
