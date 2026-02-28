Между двух миров: для жителей приграничных регионов российское телевидение доступнее латвийского

«Такая зима, как эта, существенно повлияла на приемное оборудование, потому что снег, лед, таяние, которое скоро начнется, потом по ночам снова замерзание. Эта вода попадает в соединения и портит приемное оборудование, и сигнал может быть некачественным или вообще не приниматься. То есть, если есть антенна и если она повернута в направлении ближайшей передающей вышки, вы каналы видите», — пояснила представитель Латвийского государственного центра радио и телевидения Винета Спругайне.