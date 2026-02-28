Между двух миров: для жителей приграничных регионов российское телевидение доступнее латвийского
В приграничных с Россией районах Латвии латвийские телеканалы остаются менее востребованными не только из‑за проблем с приёмом сигнала, но и из‑за языкового барьера и отсутствия интереса местных жителей к латвийскому информационному пространству.
В Пасиене, небольшом поселке всего в нескольких километрах от российской границы, латвийское информационное пространство ощущается как что‑то далёкое. Здесь, среди тихих улиц и редких прохожих, годами формировались привычки, которые трудно изменить: люди смотрят то, что доступно, понятно и привычно — и чаще всего это вовсе не латвийские телеканалы, сообщает LSM+.
Днем Пасиене кажется почти безлюдной. У магазина можно встретить Айну — одну из немногих, кто свободно говорит по‑латышски. Но даже она признаётся, что телевизор ей не нужен: подключён только интернет, а смотреть хочется не новости, а ролики о сельском хозяйстве. Латвийские телеканалы в её жизни не занимают места просто потому, что интересы другие.
Сосед Айны, Семен, говорит прямо: латвийские программы он не смотрит, потому что не понимает языка. Российские каналы — единственный вариант, который ему доступен. Информацию о событиях в Латвии он получает случайно, из отдельных передач, и даже там сомневается, насколько всё это достоверно.
Есть и те, кто хотел бы смотреть латвийские каналы, но сталкивается с техническими препятствиями. Виталий, который избегает российской пропаганды, рассказывает, что его антенна упорно ловит только российские каналы. Он пытался перенастраивать оборудование, поворачивал антенну в сторону Риги, но латвийский сигнал всё равно пропадает, зависает, исчезает. После перезагрузки техника снова возвращается к российским каналам — как будто по умолчанию.
В Латвийском государственном центре радио и телевидения говорят, что программы в бесплатном эфире доступны на 99% территории страны. Опыт показывает, что нередко их не удается принять именно из-за антенн, потому что они неправильно настроены или их техническое состояние очень плохое.
«Такая зима, как эта, существенно повлияла на приемное оборудование, потому что снег, лед, таяние, которое скоро начнется, потом по ночам снова замерзание. Эта вода попадает в соединения и портит приемное оборудование, и сигнал может быть некачественным или вообще не приниматься. То есть, если есть антенна и если она повернута в направлении ближайшей передающей вышки, вы каналы видите», — пояснила представитель Латвийского государственного центра радио и телевидения Винета Спругайне.
В приграничье самая большая проблема — не сигнал, а выбор местных жителей смотреть российское и белорусское телевидение из-за содержания и языка.