Предприятие Latvijas valsts ceļi обратилось с предупреждением к автоводителям

Latvijas valsts ceļi предупреждает водителей, что зимой гравийные дороги содержатся с накатанным слоем снега, который в этом году во многих местах сформировался довольно толстым. При таянии снега на гравийных дорогах будет образовываться лед, покрытый слоем воды от тающего снега. Скользкость накатанного снега уменьшают нарезкой борозд или посыпкой песком. В период оттепели эти меры неэффективны, поскольку борозды тают, а песок смывается водой.