Предприятие Latvijas valsts ceļi обратилось с предупреждением к автоводителям
В ближайшие недели по всей территории страны прогнозируется оттепель, ожидаются также осадки в виде дождя и мокрого снега. В таких погодных условиях покрытие гравийных дорог станет скользким, а работы по их содержанию будут малоэффективными или вовсе неэффективными.
Latvijas valsts ceļi предупреждает водителей, что зимой гравийные дороги содержатся с накатанным слоем снега, который в этом году во многих местах сформировался довольно толстым. При таянии снега на гравийных дорогах будет образовываться лед, покрытый слоем воды от тающего снега. Скользкость накатанного снега уменьшают нарезкой борозд или посыпкой песком. В период оттепели эти меры неэффективны, поскольку борозды тают, а песок смывается водой.
Водителям следует учитывать, что в ближайшие дни и недели условия движения на гравийных дорогах могут быть особенно затруднены, необходимо планировать дополнительное время в пути, а также проверить оснащение транспортного средства, чтобы оно было пригодно для езды в таких условиях.
В сети государственных автодорог насчитывается 10 000 километров дорог с гравийным покрытием.
На дорогах с изношенным асфальтовым покрытием в период оттепели могут усиленно образовываться ямы. Зимой аварийные ямы заделывают по технологии холодного асфальта. При наступлении подходящих погодных условий, когда покрытие просохнет и повысится температура воздуха, дорожные службы проведут массовый ремонт всех ям с применением горячего асфальта.
Почти все государственные магистральные автодороги находятся в хорошем состоянии благодаря инвестициям, вложенным в них за последние десять лет, а также регулярно проводимым работам по обновлению. Наибольший риск образования ям в период оттепели существует на дорогах регионального и местного значения, значительная часть которых находится в плохом техническом состоянии.
Следить за состоянием государственных автодорог можно на карте на сайте Latvijas valsts ceļi.
О затрудненных условиях движения на государственных автодорогах, ямах и других наблюдениях, связанных с дорожной обстановкой, просят сообщать в Latvijas valsts ceļi по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555, а также в аккаунтах предприятия в социальных сетях X и Facebook.