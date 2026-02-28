До сих пор это самая значимая и известная книга, созданная и изданная латвийскими учеными. Почему я рассказываю здесь об Илмаре Лазовскисе, который смог запомнить более 3000 синдромов и заболеваний? Потому что врач может запомнить и диагностировать только те заболевания, о которых он слышал, читал, изучал, но лучше всего видел у какого-то пациента. В мире насчитывается около 6000–10000 редких заболеваний, но только небольшая часть из них хорошо изучена. Публикации об этих редких заболеваниях еще в прошлом веке были разбросаны по тысячам журналов или сотням тысяч статей, и было мало людей, чья любознательность и жажда знаний позволили собрать хотя бы часть этой информации. Двадцать первый век принес с собой Интернет и искусственный интеллект, которые позволяют обобщить информацию. Искусственный интеллект значительно улучшил диагностику редких заболеваний, сократив время диагностической задержки и повысив точность диагностики. Глобальные сети и базы знаний, работающие на основе искусственного интеллекта, помогают медицинским специалистам распознавать редкие заболевания, которые ранее оставались недиагностированными или были неправильно диагностированы.