В Латвии выросло число выявленных плантаций марихуаны

В прошлом году стоимость различных изъятых из незаконного оборота одурманивающих веществ на черном рынке составила 13 045 849 евро. Кроме того, в течение года было выявлено 24 плантации марихуаны, что на 11 больше, чем годом ранее, свидетельствует обобщенная информация Государственной полиции.