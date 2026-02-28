В Латвии выросло число выявленных плантаций марихуаны
В 2024 году правоохранительные органы Латвии изъяли из незаконного оборота наркотики на сумму свыше 13 миллионов евро, а также выявили значительно больше плантаций марихуаны, чем годом ранее.
В прошлом году стоимость различных изъятых из незаконного оборота одурманивающих веществ на черном рынке составила 13 045 849 евро. Кроме того, в течение года было выявлено 24 плантации марихуаны, что на 11 больше, чем годом ранее, свидетельствует обобщенная информация Государственной полиции.
Также в прошлом году была выявлена одна плантация галлюциногенных грибов и одна лаборатория по производству наркотиков.
В прошлом году Госполиция зарегистрировала 1194 преступления, связанные с наркотическими веществами, тогда как годом ранее — 1099 преступлений. Чаще всего изымались марихуана, амфетамин и психотропные медикаменты.
Госполиция является крупнейшим следственным учреждением в стране, однако не единственным, которое ведет борьбу с наркотиками. Такими полномочиями также обладают Налогово-таможенная полиция и Бюро внутренней безопасности.