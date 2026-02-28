Стало известно, сколько будут платить членам избирательных комиссий на предстоящих выборах в Сейм
Центральная избирательная комиссия установила почасовые тарифные ставки для членов избирательных комиссий на период выполнения ими обязанностей, связанных с выборами в Сейм — для членов участковых избирательных комиссий ставка увеличится на один евро, или на 12,5 %.
Муниципальные выборы финансируются из бюджетов самоуправлений, а выборы в Сейм и Европейский парламент — из государственного бюджета. Соответственно, в прошлом году каждое самоуправление самостоятельно принимало решение о размере почасовой ставки, и Центральная избирательная комиссия не обобщала информацию по всем самоуправлениям. Муниципалитеты не обязаны информировать комиссию о своих решениях.
В то же время почасовые ставки можно сравнить с выборами в Европейский парламент 2024 года, поскольку это были последние выборы, на которых Центральная избирательная комиссия устанавливала ставки.
Наибольшее количество людей, работающих на избирательных участках, имеют статус «член участковой комиссии». В 2024 году почасовая ставка для них составляла восемь евро, в этом году она составит девять евро. За два года вознаграждение увеличилось на 12,5 %, сообщил Эглайс.
Согласно информации в официальном издании «Latvijas vēstnesis», самое высокое вознаграждение на предстоящих осенью выборах в Сейм предусмотрено в Рижской избирательной комиссии. Ее председатель будет получать 17 евро в час, секретарь — 15 евро в час, а член комиссии — 12 евро в час. На выборах в Европейский парламент 2024 года председатель этой комиссии получал 15 евро в час, секретарь — 13 евро, а член комиссии — десять евро в час.
В избирательных комиссиях остальных самоуправлений на выборах в Сейм почасовые ставки составят соответственно: для председателя — 16 евро в час, для секретаря — 14 евро, для члена комиссии — 11 евро.
На выборах в Европейский парламент председатель муниципальной избирательной комиссии с количеством участков от 29 до 42 получал 13 евро в час, секретарь — 12 евро, член комиссии — девять евро. В комиссиях с количеством участков от 15 до 28 председатель получал 12 евро в час, секретарь — 11 евро, член комиссии — восемь евро.
В муниципальных комиссиях с количеством участков от семи до 14, а также от трех до шести председатель получал 11 евро в час, секретарь — десять евро, член комиссии — восемь евро.
Председатель участковой избирательной комиссии на выборах в Сейм будет получать 15 евро в час, секретарь — 13 евро, а член комиссии — девять евро. На выборах в Европейский парламент 2024 года соответственно председатель участковой комиссии получал десять евро в час, секретарь — девять евро, член комиссии — восемь евро.
Выборы в Сейм состоятся осенью этого года.