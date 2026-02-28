Стало известно, сколько будут платить членам избирательных комиссий на предстоящих выборах в Сейм

Согласно информации в официальном издании «Latvijas vēstnesis», самое высокое вознаграждение на предстоящих осенью выборах в Сейм предусмотрено в Рижской избирательной комиссии. Ее председатель будет получать 17 евро в час, секретарь — 15 евро в час, а член комиссии — 12 евро в час. На выборах в Европейский парламент 2024 года председатель этой комиссии получал 15 евро в час, секретарь — 13 евро, а член комиссии — десять евро в час.