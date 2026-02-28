"Я настоящий сельский человек!" Чем живет сегодня бывший президент Латвии Андрис Берзиньш
Бывший президент Латвии Андрис Берзиньш после ухода из политики выбрал спокойную жизнь между деревней и городом, читает западную прессу и старается держаться подальше от столичной суеты и публичности.
Бывший президент Андрис Берзиньш, который в декабре прошлого года отметил 81-й день рождения, сейчас балансирует между жизнью в деревне и в городе. На публичных мероприятиях в столице он появляется редко.
Экс-президент стремится к тому, чтобы его повседневность проходила как можно более спокойно — ближе к природе и дальше от рижской суеты. Ему принадлежит большое сельское имение в Цесисском крае, поэтому сочетать сельский и городской образ жизни вполне реально. «Я настоящий сельский человек», — признался он журналу Kas Jauns, добавив: «В пять лет я попал в лес и из леса так и не вышел».
В последнее время у него сложилось субъективное ощущение, что и в городе людей стало меньше — толпы уже не такие большие. Эту тенденцию он замечает не только в небольших городах, но и в Риге.
Берзиньш, занимавший пост президента Латвии с 2011 по 2015 год, отошел от активной политики, однако новости по-прежнему остаются его ежедневным чтением. Местным СМИ он не доверяет, считая, что в них трудно найти достоверные факты. Утро он начинает с зарубежных источников. «Моя основная утренняя газета в телефоне — это The New York Times», — с улыбкой говорит он, отмечая, что издание каждое утро присылает подборку новостей.
Информационный фильтр бывшего президента не ограничивается англоязычной прессой — он старается регулярно читать и на немецком языке, следя за источниками из Германии, Австрии и Швейцарии, чтобы понимать события в более широком контексте. Особый интерес он проявляет к войне на Украине, читая различные источники, особенно на немецком языке. По его мнению, важнее не быстро высказывать мнение, а пытаться понять цепочку событий и причины принятых решений.
Ранее в интервью в рамках дискуссионного цикла "Латвия 2035" Андрис Берзиньш резко критиковал латвийский бюрократический аппарат, подчеркивая, что государство перенасыщено лишними системами, которые тормозят развитие.