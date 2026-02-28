"Я настоящий сельский человек!" Чем живет сегодня бывший президент Латвии Андрис Берзиньш

Экс-президент стремится к тому, чтобы его повседневность проходила как можно более спокойно — ближе к природе и дальше от рижской суеты. Ему принадлежит большое сельское имение в Цесисском крае, поэтому сочетать сельский и городской образ жизни вполне реально. «Я настоящий сельский человек», — признался он журналу Kas Jauns, добавив: «В пять лет я попал в лес и из леса так и не вышел».